Altyapı karnemiz pek parlak değil

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pandemi nedeniyle online yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
'nda açıklamalarda bulundu. İşte öne çıkanlar:
"
Federasyon ile ligin paydaşları arasında bir kopukluk var. '11 yabancı oynatmak yanlış'
diyorlar, bu kadar genç nüfusun olduğu ülkede yanlıştır, katılıyorum. Ama 'Biz karar verdik, uygulayın'
olmaz. Transfere 2-3 hafta kala hiç olmaz. Finansal kriz nedeniyle er ya da geç mecburen, öz kaynaktan futbolcu yetişmesi gerek.
Bunun için sabır gerekli. Son 15 yılda bu konudaki karnemizin pek parlak olduğunu söyleyemem."
TFF İLE SORUNLAR BİZE ZARAR VERİYOR
"Liyakat bazlı olmayan seçimler, kulüp bazlı seçimler, iş dünyasını temsil eden ama futboldan uzak isimlerin, yönetim kurullarına girmesinin sonuçları ortada.
Güvenin arttığı ortamda, yayıncı kuruluş ihalesi olduğundan değer de artacaktır ve Türk futbolu ilerleme sağlayacaktır. Bir sonraki seçimlerde de duruşumuz değişmeyecektir. Federasyonun Türk futboluna faydası hakkında şüphelerim var.
TFF'yle yaşadığımız sorunlar, disiplin kararları ve bizimle kişiselleşmiş çekişmelerin fayda sağlamadığı ve F.Bahçe'ye zarar verdiğini görüyoruz. Ama oyunun kuralları er ya da geç değişecektir."
YANLIŞ TRANSFER YAPTIK, HATALIYIZ
"İnşallah yeni yabancı oyuncu kısıtlaması kararından dönülür. Biz Tahkim'e başvurduk. Bu yabancı kararı Fenerbahçe'yi çok etkilemez ama biz sadece kendimizi düşünmüyoruz. Başka kulüpler ciddi sıkıntı çekecek, biz de onların yanındayız.
Futbol takımımıza Türkleştirme politikası uyguluyoruz. Türk oyuncularda aidiyet duygusunu işlemek mümkün. Yanlış kararlarla yaptığımız transferlerden dersler aldık, tecrübe kazandık.
Hedefimiz mevcut oyuncularımızı geliştirmek, kadrolarımızı kuvvetlendirmek için transfer yapmak."
FUTBOLCULARA ÇOK KIZGINIM!
"Max Kruse hayatının pokerini oynadı, gönlü burada değilmiş. Alman'ın en değişiğini seçmişiz.
Bunun hesabı sorulacak. Isla ile yollarımızı ayırdık. Borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. Bu dönemde birçok futbolcuyla görüştük. Maaş indiriminde hiçbir futbolcunun itirazı olmadı.
Bu yüzden kendilerine teşekkür ederim ama pandemi sorasında ligde ele gelen fırsatları değerlendiremedik. Bunun için de kendilerine çok kızgınım."