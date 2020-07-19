Altyapı karnemiz pek parlak değil

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pandemi nedeniyle'nda açıklamalarda bulundu.Federasyon ile ligin paydaşları arasında bir kopukluk var.diyorlar, bu kadar genç nüfusun olduğu ülkede yanlıştır, katılıyorum. Amaolmaz. Transfere 2-3 hafta kala hiç olmaz. Finansal kriz nedeniyleBunun için sabır gerekli."Liyakat bazlı olmayan seçimler, kulüp bazlı seçimler,Güvenin arttığı ortamda, yayıncı kuruluş ihalesi olduğundan değer de artacaktır ve Türk futbolu ilerleme sağlayacaktır. Bir sonraki seçimlerde de duruşumuz değişmeyecektir.TFF'yle yaşadığımız sorunlar, disiplin kararları ve bizimle kişiselleşmiş çekişmelerin fayda sağlamadığı ve F.Bahçe'ye zarar verdiğini görüyoruz."İnşallah yeni yabancı oyuncu kısıtlaması kararından dönülür. Biz Tahkim'e başvurduk.Futbol takımımıza Türkleştirme politikası uyguluyoruz. Türk oyuncularda aidiyet duygusunu işlemek mümkün.Hedefimiz mevcut oyuncularımızı geliştirmek, kadrolarımızı kuvvetlendirmek için transfer yapmak.""Max Kruse hayatının pokerini oynadı, gönlü burada değilmiş.Bunun hesabı sorulacak. Isla ile yollarımızı ayırdık. Borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. Bu dönemde birçok futbolcuyla görüştük.Bu yüzden kendilerine teşekkür ederim ama pandemi sorasında