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Babel'den mesajı! "Henüz bitmedi"

'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Babel, gelecek yıl takımda kalacağının mesajını verdi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezonda kadroda düşünmediği Hollandalı, sosyal medya hesabından, "Bu yolculuk henüz bitmedi" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 19:12 Son Güncelleme: 19.7.2020 19:13 ABONE OL
Babel'den Galatasaray mesajı! Henüz bitmedi

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak gösterdiği kötü performanstan dolayı devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel, geçtiğimiz haftalarda sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

Galatasaray'da kalmak istediğini kaydeden Babel, Instagram hesabından da bir paylaşımda bulundu. Sarı kırmızılı takımda idman yaptığı görüntülerin videosunu paylaşan Babel, "Bu yolculuk henüz bitmedi" notunu düştü.

Hollandalı yıldız geçtiğimiz günlerde ise, "Bu yaz Galatasaray'a geri döneceğim. Kendime güveniyorum, önümüzdeki sezon da kendimi göstermek istiyorum. Hollanda Milli Takımı'nda olmak için kendimi göstereceğim. Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmem var. Kontratım bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim" şeklinde konuşmuştu.

Galatasaray'da toplam 20 maçta forma giyen Babel, 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

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Babel'den Galatasaray mesajı! "Henüz bitmedi"
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