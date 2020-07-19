Burak Yılmaz derbiye hazır

Sezonu 3. bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş, bugün ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.amacına ulaştı. 35 yaşındaki kaptanın dün yapılan kontrollerinin ardından sahada olmasına engel bir durum olmadığı belirtildi.Yalçın, Diaby'yi de yardımcı forvet olarak sahaya sürmeyi planlıyor.Fenerbahçe ile oynanacak derbi maç öncesi Beşiktaş'ta 4 önemli isim sarı kart sınırında bulunuyor.bugün forma giyip kart görmeleri halinde son haftaforma giyemeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına uyarıda bulunup dikkatli olmalarını istedi.Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçlarda tribünleri taraftarların karton maketleri süslüyor. Fenerbahçe'nin vefat eden tribün emekçileri bugün Beşiktaş deplasman tribününde yerlerini alacak.