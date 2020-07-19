Burak Yılmaz derbiye hazır

Sezonu 3. bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş, bugün ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Derbide oynamak için bir haftadır tesislere kapanan ve özel çalışma yapan Burak Yılmaz
amacına ulaştı. 35 yaşındaki kaptanın dün yapılan kontrollerinin ardından sahada olmasına engel bir durum olmadığı belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu duruma sevindiği ve planlarını Burak üzerine yaptığı kaydedildi.
Yalçın, Diaby'yi de yardımcı forvet olarak sahaya sürmeyi planlıyor. Cezası biten Atiba takıma dönecek. Takımdan ayrılan Ruiz'in görevini de Roco üstlenecek.
4 OYUNCUDA CEZA KORKUSU
Fenerbahçe ile oynanacak derbi maç öncesi Beşiktaş'ta 4 önemli isim sarı kart sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Domagoj Vida, Mohamed Elneny ve Jeremain Lens
bugün forma giyip kart görmeleri halinde son hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada
forma giyemeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına uyarıda bulunup dikkatli olmalarını istedi.
FENERBAHÇE TARAFTARI VODAFONE'DA
Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçlarda tribünleri taraftarların karton maketleri süslüyor. Fenerbahçe'nin vefat eden tribün emekçileri bugün Beşiktaş deplasman tribününde yerlerini alacak.