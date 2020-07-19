Süper Lig'de çılgın pazar! Bu heyecana yürek dayanmaz

- Ligde kalma savaşı veren Kayserispor'u ağırlayacak olan lider M.Başakşehir, 3 puan alırsa ilk şampiyonluğunu elde ederek tarihi bir başarı sağlayacak.

- Başakşehir'in puan kaybını bekleyen 2. sıradaki Trabzonspor, sahasında ateşten kaçmaya çalışan Konyaspor'u devirip yarışı son haftaya taşımak istiyor.

- İkincilik hayali kuran DG.Sivasspor-Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşırken, Beşiktaş ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde karşı karşıya gelecek.



Pandemi sonrası 12 Haziran'da tekrar başlayan Süper Lig'de artık son viraja girildi. Bitime 2 hafta kala 66 puanla lider durumda olan Medipol Başakşehir, bugün İstanbul'da Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Turuncu-lacivertliler, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde 2019-20 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak adını Türk futbol tarihine yazdıracak. Başakşehir'in berabere kalması ya da yenilmesi durumunda Trabzonspor'un sonucu da İstanbul ekibini şampiyon yapabilir.



TRABZONSPOR UMUT DOLU

Liderin 4 puan gerisindeki Trabzonspor da evinde İttifak Holding Konyaspor karşısına şampiyonluk şansını sürdürmek için sahaya çıkacak. Bordo-mavililer, Başakşehir'in puan kaybı halinde alacağı sonuca göre ümidini son haftaya taşıyacak. Bir yandan kulağı İstanbul'dan gelecek haberde olacak Karadeniz ekibi, düşme tehlikesi yaşayan rakibi karşısında galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.



SON DERBİ İSTANBUL'DA

Ligde üçüncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ise Yeni 4 Eylül Stadı'nda Ankara takımı Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu arada sezonun son derbisinde de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İki ekip de Avrupa iddiası için mutlaka kazanmak istiyor.



KAZAN KAYNIYOR

Süper Lig'in tepesinde olduğu gibi alt tarafında da kıyasıya bir yarış var. Tam 7 takım (G.Birliği, Denizli, Konya, Malatya, Rize, Kayseri, A.Gücü) düşme tehlikesiyle karşı karşıya... Bu nedenle bugün ateş hattında oynanacak maçlardan çıkacak sonuçlar büyük önem taşıyor. Ligin dibindeki Ankaragücü sahasında Antalya'ya mağlup olursa küme düşmesi kesinleşecek. En kritik karşılaşma ise Rize'de Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor arasında... Bu mücadeleden çıkacak sonuç, alttaki takımların kaderini etkileyecek.

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