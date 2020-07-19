Dünya gözüyle 3 puan

60'ta Saracchi'nin füzesi ile öne geçen G.Saray, Napoleoni'ye engel olamadı. 81'de Emre Akbaba'nın frikiği gözlerin pasını silerken 90+7'de Yunus perdeyi kapattı.SARI-KIRMIZILILARI 1-0 öne geçiren golü bulan Saracchi, maçın ardından hedeflerinin Avrupa Ligi olduğunu söyledi. Galibiyetin üzerlerindeki yükü de aldığını belirten Uruguaylı oyuncu "Kazanmamız önemliydi, uzun zamandır galip gelemiyorduk. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak.Başka bir ülkeye geldim. Farklı bir futbol türüne ve büyük bir camiadayım. Her geçen gün daha çok adapte olduğumu düşünüyorum. Seneye daha iyi olacağıma inanıyorum" yorumunu yaptı.G.SARAY'IN kaptanı Selçuk İnan dün futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Yeşil sahalara veda eden 35 yaşındaki yıldız,dedi. Deneyimli oyuncu Fatih Terim'in yardımcısı oldu. İmparator ise "Selçuk, G.Saray'a layık bir kaptan şeklinde futbol adına son sözlerini söyledi.ifadesini kullandı.dakikada sarı-kırmızılıların Adem Büyük ile bulduğu gol faul gerekçesi ile iptal edildi. Göztepe file bekçisi Beto'nun çalım atmak istediği anda topla kaleci arasına giren Adem Büyük, topu kapıp ağları bulurken VAR uyarısı geldi. Hakem Koray Gençerler pozisyonu yeniden izledikten sonra golü iptal etti. 69. dakika ise Göztepe golü bulurken, vuruş öncesinde Halil Akbunar'ın Saracchi'ye pozisyonunda VAR'da faul görülünce iptal edildi