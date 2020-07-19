Futbol şöleni A Spor’da

TFF 1. Lig'e çıkmak adına 2. ve 3. Lig play-off karşılaşmalarının heyecanı naklen ve sadeceAntalya'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmalarda 2. Lig'den sekiz, 3. Lig'den 12 kulüp bir üst lige adını yazdırmak için kıyasıya yarış içinde olacak.*20:00 MANİSA FK - İNEGÖLSPOR*20:00 HEKİMOĞLU TRABZON - SANCAKTEPE FK*22:00 ANKARA DSİ - SAKARYASPOR*22:00 KASTAMONUSPOR - TUZLASPOR20:00 ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR-ARTVİN HOPASPOR22:00 68 AKSARAY BELEDİYESPOR-1928 BUCASPOR20:00 BELEDİYE DERİNCESPOR - KARŞIYAKA22:00 TURGUTLUSPOR - ESENLER EROKSPOR20:00 SOMASPOR - MUĞLASPOR22:00 PAZARSPOR - NEVŞEHİR BLD. SPOR