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şöleni A Spor’da

Dokuz gün boyunca 16 maç naklen yayınlanacak

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Futbol şöleni A Spor’da
TFF 1. Lig'e çıkmak adına 2. ve 3. Lig play-off karşılaşmalarının heyecanı naklen ve sadece Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da yaşanacak. Antalya'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmalarda 2. Lig'den sekiz, 3. Lig'den 12 kulüp bir üst lige adını yazdırmak için kıyasıya yarış içinde olacak. 20 Temmuz-28 Temmuz tarihleri arasında 9 gün boyunca kesintisiz olarak yaşanacak futbol şöleninde tam 16 müsabaka izleyicilerle buluşacak.

20 TEMMUZ PAZARTESİ
*20:00 MANİSA FK - İNEGÖLSPOR
*20:00 HEKİMOĞLU TRABZON - SANCAKTEPE FK
*22:00 ANKARA DSİ - SAKARYASPOR
*22:00 KASTAMONUSPOR - TUZLASPOR

21 TEMMUZ SALI
20:00 ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR-ARTVİN HOPASPOR
22:00 68 AKSARAY BELEDİYESPOR-1928 BUCASPOR

22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA
20:00 BELEDİYE DERİNCESPOR - KARŞIYAKA
22:00 TURGUTLUSPOR - ESENLER EROKSPOR

24 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE
20:00 SOMASPOR - MUĞLASPOR
22:00 PAZARSPOR - NEVŞEHİR BLD. SPOR

*DÖNÜŞÜMLÜ YAYINLANACAK.
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Futbol şöleni A Spor’da
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