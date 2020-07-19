İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

Hollandalı futbolcu biyografisinde de bu arzusunu gizlememiş ve "Burada temel hedefimi ifade ediyorum: iyi bir kulübün baş antrenörü olmak. Ve bu kulübü zaten tanıyorum: Bir gün Galatasaray'da çalışmak istiyorum. Ve bu da olacak. " satırlarını yazmıştı.