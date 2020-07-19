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İşte 'in yeni yardımcıları!

'da uzun yıllar kaptanlık yapan yıldız futbolcu , futbolu bıraktı. İnan'ın bu kararının ardından açıklamalarda bulunan , tecrübeli ismin yeni yardımcısı olacağını duyurdu. Terim'in gelecek sezonki yardımcıları da netleşmeye başladı. İşte birçok eski yıldızın bulunduğu o liste...

Giriş Tarihi: 19.7.2020 12:07 Son Güncelleme: 19.7.2020 12:09 ABONE OL
İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

Sezonu beklentilerin uzağında tamamlayan 'da , yeni sezonun planlamalarına şimdiden başladı.

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

Özellikle Hasan Şaş'ın görevinden ayrılmasının ardından kendisine yeni bir ekip kurmak için kollarını sıvayan deneyimli teknik adamın eski öğrencilerini bir araya getireceği öne sürülmüştü.

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

Türk basınında , ve gibi isimler gündeme gelirken, ise 'in 'a antrenör olarak döneceğini iddia etmişti.

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

RTL Nieuws'in haberine göre , daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı ifade edilmişti.

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

Hollandalı futbolcu biyografisinde de bu arzusunu gizlememiş ve "Burada temel hedefimi ifade ediyorum: iyi bir kulübün baş antrenörü olmak. Ve bu kulübü zaten tanıyorum: Bir gün 'da çalışmak istiyorum. Ve bu da olacak. " satırlarını yazmıştı.

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

RIERA İNKAR ETMEDİ
'a gelerek sarı kırmızılı yönetimle görüştü dahi söylenen ise temasları doğrulamış ancak somut bir gelişme yaşanmadığını ifade etmişti.

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

"'da çalışmak isterim. Ben Galatasaray'da çok mutlu günler geçirdim. gibi büyük bir hocanın altında Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Birtakım dedikodular duyuyorum ancak şu anda somut bir şey yok."

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

ARDA TURAN SÜRPRİZİ
Bu isimlerin ardından 'in yardımcısı olacağı konuşulan son isim, yeni sezonda forması giyme ihtimali bulunan olmuştu.

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

Milli yıldızın makul bir bedel karşılığında sarı kırmızılı ekibe imza atacağı ve futbolu 'da bıraktıktan sonra da 'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti.

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

SELÇUK İNAN FUTBOLU BIRAKTI
kaptanı , 3-1 kazandıkları maçının ardından düzenlediği basın toplantısında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

9 sezondur forma giydiği sarı kırmızılı kulüpte 5'i şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kupa kaldıran , "Her şeyin bir sonu var maalesef.... Bitiyor, bu da bitti." ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

"Aylarca düşündüm. Hocamızla da istişare ettik. Kolay olmadı ancak böyle bir karar aldık. Bu vesileyle başlangıçta yanımda olan şu an giderken de yanımdan olan hocama bana göstermiş olduğu sevgiden ve verdiği değerden dolayı teşekkür ederim. "

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

"Onun bende yeri ayrı. Onu çok seviyorum. Bu bağlamda çocukluk hayalim olan Galatasarayda oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için onurdu. "

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

" taraftarını çok seviyorum. Onlarla büyük başarılar yakaladım. Onlardan ayrılmak biraz zor olacak ama dışarıda göstermiş oldukları sevgi, saygı benim için hiçbir şeye değişilmez. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. "

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

YENİ GÖREV SİNYALLERİ
bu sözlerle emekli olduğunu ifade ederken yeni kariyeri için verdiği sinyaller dikkatlerden kaçmadı.

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

35 yaşındaki , "İnşallah ne görev verirlerse her zaman Galatasaraya hizmet etmek için burada olacağım." diyerek yeni macerasının fitili ateşledi.

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

FATİH TERİM NET ŞEKİLDE DUYURDU
'in teknik ekibine katılması beklenen için en net açıklama ise hocasından geldi. Terim, Selçuk İnan'ın yeni görevini böyle duyurdu.

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

", 'a çok önemli hizmetler yaptı. Hiç problemi olmadı. Galatasaray'a layık bir kaptan şeklinde adına son sözlerini söyledi. "

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

"BUNDAN SONRA BENİM YANIMDAKİ YERİNİ ALACAK"
"Ancak bundan sonra benim yanımdaki yerini alacak. O da 'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz, son kulübü olarak. Diğer şekline de açıkçası ben müsaade etmezdim, etmedim de."

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

EKİBİN GERİ KALANI MERAK EDİLİYOR
'in yeni sezondaki teknik heyetinin hangi eski öğrencilerinden oluşacağı ve 'ın yanında başka kimlerin görev alacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. (Hürriyet)

İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!
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İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!
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