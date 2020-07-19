İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları!

Sezonu beklentilerin uzağında tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni sezonun planlamalarına şimdiden başladı.
Özellikle Hasan Şaş'ın görevinden ayrılmasının ardından kendisine yeni bir ekip kurmak için kollarını sıvayan deneyimli teknik adamın eski öğrencilerini bir araya getireceği öne sürülmüştü.
Türk basınında Albert Riera, Johan Elmander ve Mario Jardel gibi isimler gündeme gelirken, Hollanda ise Wesley Sneijder'in İstanbul'a antrenör olarak döneceğini iddia etmişti.
RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı ifade edilmişti.
Hollandalı futbolcu biyografisinde de bu arzusunu gizlememiş ve "Burada temel hedefimi ifade ediyorum: iyi bir kulübün baş antrenörü olmak. Ve bu kulübü zaten tanıyorum: Bir gün Galatasaray'da çalışmak istiyorum. Ve bu da olacak. " satırlarını yazmıştı.
RIERA İNKAR ETMEDİ
İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı yönetimle görüştü dahi söylenen Albert Riera ise temasları doğrulamış ancak somut bir gelişme yaşanmadığını ifade etmişti.
"Galatasaray'da çalışmak isterim. Ben Galatasaray'da çok mutlu günler geçirdim. Fatih Terim gibi büyük bir hocanın altında Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Birtakım dedikodular duyuyorum ancak şu anda somut bir şey yok."
ARDA TURAN SÜRPRİZİ
Bu isimlerin ardından Fatih Terim'in yardımcısı olacağı konuşulan son isim, yeni sezonda Galatasaray forması giyme ihtimali bulunan Arda Turan olmuştu.
Milli yıldızın makul bir bedel karşılığında sarı kırmızılı ekibe imza atacağı ve futbolu Galatasaray'da bıraktıktan sonra da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti.
SELÇUK İNAN FUTBOLU BIRAKTI
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, 3-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından düzenlediği basın toplantısında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
9 sezondur forma giydiği sarı kırmızılı kulüpte 5'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kupa kaldıran Selçuk İnan, "Her şeyin bir sonu var maalesef.... Bitiyor, bu da bitti." ifadelerini kullandı.
"Aylarca düşündüm. Hocamızla da istişare ettik. Kolay olmadı ancak böyle bir karar aldık. Bu vesileyle başlangıçta yanımda olan şu an giderken de yanımdan olan hocama bana göstermiş olduğu sevgiden ve verdiği değerden dolayı teşekkür ederim. "
"Onun bende yeri ayrı. Onu çok seviyorum. Bu bağlamda çocukluk hayalim olan Galatasarayda futbol oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için onurdu. "
"Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Onlarla büyük başarılar yakaladım. Onlardan ayrılmak biraz zor olacak ama dışarıda göstermiş oldukları sevgi, saygı benim için hiçbir şeye değişilmez. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. "
YENİ GÖREV SİNYALLERİ
Selçuk İnan bu sözlerle emekli olduğunu ifade ederken yeni kariyeri için verdiği sinyaller dikkatlerden kaçmadı.
35 yaşındaki Selçuk İnan, "İnşallah ne görev verirlerse her zaman Galatasaraya hizmet etmek için burada olacağım." diyerek yeni macerasının fitili ateşledi.
FATİH TERİM NET ŞEKİLDE DUYURDU
Fatih Terim'in teknik ekibine katılması beklenen Selçuk İnan için en net açıklama ise hocasından geldi. Terim, Selçuk İnan'ın yeni görevini böyle duyurdu.
"Selçuk İnan, Galatasaray'a çok önemli hizmetler yaptı. Hiç problemi olmadı. Galatasaray'a layık bir kaptan şeklinde futbol adına son sözlerini söyledi. "
"BUNDAN SONRA BENİM YANIMDAKİ YERİNİ ALACAK"
"Ancak bundan sonra benim yanımdaki yerini alacak. O da Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz, son kulübü olarak. Diğer şekline de açıkçası ben müsaade etmezdim, etmedim de."
EKİBİN GERİ KALANI MERAK EDİLİYOR
Fatih Terim'in yeni sezondaki teknik heyetinin hangi eski öğrencilerinden oluşacağı ve Selçuk İnan'ın yanında başka kimlerin görev alacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. (Hürriyet)