Juventus Lazio maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Juventus Lazio ne zaman, saat kaçta?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisi sebebiyle pek çok vatandaşını kaybeden İtalya'da salgın sebebiyle spor müsabakalarına ara verilmişti. Aradan geçen süre sonunda İtalya Serie A'da mücadele yeniden başlamıştı. Bu kapsamda ligin 34. Haftasından zirvenin ismi Juventus ile 4. Sırada bulunan Lazio yeşil sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Heyecanlı geçmesi beklenen müsabakayı takip etmek, izlemek isteyen sporseverler Juventus Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırıyor.

JUVENTUS LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 34. Haftası kıran kırana bir mücadeleye sahne olmaya hazırlanıyor. Peki, Juventus Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maça ilişkin detaylar şöyle;