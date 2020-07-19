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Lazio maçı hangi kanalda? Serie A , saat kaçta?

Dünya genelinde etkili olan coronavirüs pandemisimnden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ’da futbol müsabakaları yeniden oynanmaya başlamıştı. Bu kapsamda ülkenin en prestijli futbol ligi Serie A’da 34. hafta heyecanlı geçecek bir karşılaşmaya sahne olacak. 77 puanla ligin zirvesinde yer alan Cristiano Ronaldo’lu , 69 puanla 4. Sırada yer alan Lazio’yu evinde konuk edecek. Karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Juventus Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Juventus Lazio hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları…

Giriş Tarihi: 20.7.2020 02:28 Son Güncelleme: 20.7.2020 02:33 ABONE OL
Juventus Lazio maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Juventus Lazio ne zaman, saat kaçta?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisi sebebiyle pek çok vatandaşını kaybeden 'da salgın sebebiyle spor müsabakalarına ara verilmişti. Aradan geçen süre sonunda 'da mücadele yeniden başlamıştı. Bu kapsamda ligin 34. Haftasından zirvenin ismi ile 4. Sırada bulunan Lazio yeşil sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Heyecanlı geçmesi beklenen müsabakayı takip etmek, izlemek isteyen sporseverler Juventus Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırıyor.

JUVENTUS LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 34. Haftası kıran kırana bir mücadeleye sahne olmaya hazırlanıyor. Peki, Juventus Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maça ilişkin detaylar şöyle;

Juventus Lazio maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Juventus Lazio ne zaman, saat kaçta?

Serie A 34. hafta Juventus Lazio maçında ilk düdük 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 22.45'te çalacak. Torino Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Serie A'nın 34. haftası, Juventus - Lazio maçıyla sona erecek.

Juventus Lazio maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Juventus Lazio ne zaman, saat kaçta?
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Juventus Lazio maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Juventus Lazio ne zaman, saat kaçta?
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