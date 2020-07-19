Medipol Başakşehir, Kayserispor karşısında 1-0 kazanarak Süper Lig'de bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaştı. Ligde şampiyonluğu yaşayan 6. takım olmayı başaran turuncu-lacivertlilerde büyük bir coşku yaşanıyor.

"BAŞKAN ERDOĞAN'A VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü tuttuklarını ifade etti. Gümüşdağ açıklamasında, "Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir söz vermiştik. 6 yıl sonra sözümüzü yerine getirdik. Artık Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir'dir!" dedi.