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"Kurucu başkanımız 'a verdiğimiz sözü tuttuk"

'de tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Medipol 'de büyük bir sevinç yaşanıyor. Turuncu-lacivertli takımın Başkanı yaptığı açıklamada, "Kurucu başkanımız 'a sözümüzü yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 02:00 Son Güncelleme: 20.7.2020 02:03 ABONE OL
Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözü tuttuk

Medipol Başakşehir, Kayserispor karşısında 1-0 kazanarak Süper Lig'de bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaştı. Ligde şampiyonluğu yaşayan 6. takım olmayı başaran turuncu-lacivertlilerde büyük bir coşku yaşanıyor.

"BAŞKAN ERDOĞAN'A VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü tuttuklarını ifade etti. Gümüşdağ açıklamasında, "Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir söz vermiştik. 6 yıl sonra sözümüzü yerine getirdik. Artık Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir'dir!" dedi.

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"Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözü tuttuk"
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