Luiz Gustavo endişesi!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo, Beşiktaş derbisi öncesinde teknik heyette büyük panik yarattı. Tecrübeli oyuncunun,taraftarları da endişelendirdi. Sosyal medayadayorumları yapılmaya başlandı.Oyuncunun sakat olduğu kulüpten bildirildi.Luiz Gustavo'nun menajerleri önceki hafta İstanbul'a gelerek Başkan Ali Koç'la görüşmüştü. Başkan bu görüşmeyi "Sadece kahve içtik" sözleriyle açıkladı. Bu görüşmenin ardından Gustavo'nun Fransa'ya geri döneceği hatta Olympique Lyon ile anlaşma sağladığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak Fenerbahçe cephesi ısrarla Gustavo'nun satılmayacağını ifade ediyor.