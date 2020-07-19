Luiz Gustavo endişesi!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo, Beşiktaş derbisi öncesinde teknik heyette büyük panik yarattı. Tecrübeli oyuncunun, çarşamba, perşembe ve cuma günkü idmanlara ağrıları olduğu gerekçesiyle katılmaması,
taraftarları da endişelendirdi. Sosyal medayada "Gidiyor mu"
yorumları yapılmaya başlandı. Dün yapılan idmanda da yer almayan Gustavo'nun derbide oynaması zor.
Oyuncunun sakat olduğu kulüpten bildirildi.
FENERBAHÇE: SATMAYACAĞIZ
Luiz Gustavo'nun menajerleri önceki hafta İstanbul'a gelerek Başkan Ali Koç'la görüşmüştü. Başkan bu görüşmeyi "Sadece kahve içtik" sözleriyle açıkladı. Bu görüşmenin ardından Gustavo'nun Fransa'ya geri döneceği hatta Olympique Lyon ile anlaşma sağladığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak Fenerbahçe cephesi ısrarla Gustavo'nun satılmayacağını ifade ediyor.