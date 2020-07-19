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'ya dev teklif! İşte o kulüp ve bonservis bedeli

'ye sezon başında Marsilya'dan olan , gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi. Brezilyalı yıldız, bu sezon kötü performans sergileyen takımda, ayakta kalan ender futbolculardan oldu. Ancak son gelen haberler Fenerbahçeli taraftarları ikiye bölmüş durumda. Gustavo için gelen teklif yönetimin de aklını karıştırırken ne cevap verileceği merak konusu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.7.2020 10:20 Son Güncelleme: 19.7.2020 10:27 ABONE OL
Luiz Gustavo'ya dev teklif! İşte o kulüp ve bonservis bedeli

'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo, derbisi öncesinde teknik heyette büyük panik yarattı. Tecrübeli oyuncunun, çarşamba, perşembe ve cuma günkü idmanlara ağrıları olduğu gerekçesiyle katılmaması, taraftarları da endişelendirdi.

Luiz Gustavo'ya dev teklif! İşte o kulüp ve bonservis bedeli

Sosyal medayada "Gidiyor mu" yorumları yapılmaya başlandı. Dün yapılan idmanda da yer almayan Gustavo'nun derbide oynaması zor. Oyuncunun sakat olduğu kulüpten bildirildi.

Luiz Gustavo'ya dev teklif! İşte o kulüp ve bonservis bedeli

FENERBAHÇE: SATMAYACAĞIZ

'nun menajerleri önceki hafta 'a gelerek Başkan 'la görüşmüştü. Başkan bu görüşmeyi "Sadece kahve içtik" sözleriyle açıkladı.

Luiz Gustavo'ya dev teklif! İşte o kulüp ve bonservis bedeli

Bu görüşmenin ardından Gustavo'nun 'ya geri döneceği hatta Olympique ile anlaşma sağladığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak cephesi ısrarla Gustavo'nun satılmayacağını ifade ediyor.

Luiz Gustavo'ya dev teklif! İşte o kulüp ve bonservis bedeli

LYON'DAN 8 MİLYON EURO!

Takvim'de yer alan habere göre ise Ligue 1 ekiplerinden Olympique , Gustavo konusunda ısrarcı. Fransız ekibi Brezilyalı yıldız için 'ye 8 milyon Euro teklif etti.

Luiz Gustavo'ya dev teklif! İşte o kulüp ve bonservis bedeli

, sezon başında Marsilya'dan ettiği yıldız futbolcu için 6 milyon Euro ödemişti.

Luiz Gustavo'ya dev teklif! İşte o kulüp ve bonservis bedeli

yapabilmek için kaynak yartmak isteyen yönetimin, 'un bu teklifine vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Luiz Gustavo'ya dev teklif! İşte o kulüp ve bonservis bedeli

Bu sezon 'de 28 maça çıkan , gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelirken 3 gol 1 asistle oynadı.

Luiz Gustavo'ya dev teklif! İşte o kulüp ve bonservis bedeli
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Luiz Gustavo'ya dev teklif! İşte o kulüp ve bonservis bedeli
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