Mariano: Falcao 22 maçtır yok!

Sezon sonunda kontratı
bitecek olan Mariano,
Brezilya basınına açıklamalarda
bulundu. Mariano, seyirci yasağının
faturasını ödediklerini belirtirken
"Falcao 22 maç bizimle
değildi, Muslera'yı kaybettik. O bizim için
bir modeldi" yorumunu yaptı. Deneyimli
sağ bek, "Fransa'da, İspanya'da oynadım.
Rotasyona da girdiğim dönemler oldu
ancak Türkiye'de sistem farklı. 4 maç oynuyorsun, sonra 4 maç oynamıyorsun. Hoca bazen beni dışarıda bırakıyor. Hocanın kararlarına saygılıyım. Burada biz Brezilyalıları seviyorlar"
dedi.
SERİ: KISMETSE BURADA KARILIRIM
Galatasaray'ın kiralık oyuncularından Jean Michael Seri, geleceği hakkındaki sorulara "Galatasaray'da kalacak mıyım? Lig bir bitsin, Tanrı isterse ve kısmetse burada kalırım" yanıtını verdi. Tecrübeli oyuncu galibiyeti ise "Kendimize olan güvenimizi kazanmamız açısından 3 puan önemliydi. 2 penaltıyı kaçırmamıza rağmen son ana kadar mücadele ettik ve galip gelmeyi başardık" yorumunu yaptı.
KADINA ŞİDDETE DUR!
Kulüpler Birliği'nin 'kadına şiddete dur' demek için başlattığı kampanyaya dün Galatasaraylı futbolcular da destek oldu. Süper Lig ekiplerinin kaptanlarının da kamera karşısına geçerek verdikleri mesajla tüm Türkiye'ye duyurulan kampanya devam etti.