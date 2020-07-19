Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mariano: Falcao 22 maçtır yok!

Mariano: Falcao 22 maçtır yok!

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Mariano: Falcao 22 maçtır yok!
Sezon sonunda kontratı bitecek olan Mariano, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Mariano, seyirci yasağının faturasını ödediklerini belirtirken "Falcao 22 maç bizimle değildi, Muslera'yı kaybettik. O bizim için bir modeldi" yorumunu yaptı. Deneyimli sağ bek, "Fransa'da, İspanya'da oynadım. Rotasyona da girdiğim dönemler oldu ancak Türkiye'de sistem farklı. 4 maç oynuyorsun, sonra 4 maç oynamıyorsun. Hoca bazen beni dışarıda bırakıyor. Hocanın kararlarına saygılıyım. Burada biz Brezilyalıları seviyorlar" dedi.

SERİ: KISMETSE BURADA KARILIRIM
Galatasaray'ın kiralık oyuncularından Jean Michael Seri, geleceği hakkındaki sorulara "Galatasaray'da kalacak mıyım? Lig bir bitsin, Tanrı isterse ve kısmetse burada kalırım" yanıtını verdi. Tecrübeli oyuncu galibiyeti ise "Kendimize olan güvenimizi kazanmamız açısından 3 puan önemliydi. 2 penaltıyı kaçırmamıza rağmen son ana kadar mücadele ettik ve galip gelmeyi başardık" yorumunu yaptı.

KADINA ŞİDDETE DUR!
Kulüpler Birliği'nin 'kadına şiddete dur' demek için başlattığı kampanyaya dün Galatasaraylı futbolcular da destek oldu. Süper Lig ekiplerinin kaptanlarının da kamera karşısına geçerek verdikleri mesajla tüm Türkiye'ye duyurulan kampanya devam etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Mariano: Falcao 22 maçtır yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA