Mariano: Falcao 22 maçtır yok!

Sezon sonunda kontratıbitecek olan Mariano,Brezilya basınına açıklamalardabulundu. Mariano, seyirci yasağınınfaturasını ödediklerini belirtirken"Falcao 22 maç bizimledeğildi, Muslera'yı kaybettik. O bizim içinbir modeldi" yorumunu yaptı. Deneyimlisağ bek, "Fransa'da, İspanya'da oynadım.Rotasyona da girdiğim dönemler olduancak Türkiye'de sistem farklı.dedi.Galatasaray'ın kiralık oyuncularından Jean Michael Seri, geleceği hakkındaki sorulara "Galatasaray'da kalacak mıyım? Lig bir bitsin, Tanrı isterse ve kısmetse burada kalırım" yanıtını verdi. Tecrübeli oyuncu galibiyeti ise "Kendimize olan güvenimizi kazanmamız açısından 3 puan önemliydi. 2 penaltıyı kaçırmamıza rağmen son ana kadar mücadele ettik ve galip gelmeyi başardık" yorumunu yaptı.Kulüpler Birliği'nin 'kadına şiddete dur' demek için başlattığı kampanyaya dün Galatasaraylı futbolcular da destek oldu. Süper Lig ekiplerinin kaptanlarının da kamera karşısına geçerek verdikleri mesajla tüm Türkiye'ye duyurulan kampanya devam etti.