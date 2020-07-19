Medipol Başakşehir’in konuğu Kayserispor!

Süper Lig'in 33. haftasında lider Başakşehir sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. 66 puanla Trabzonspor'un 4 puan önünde bulunan İstanbul temsilcisi, kazandığı takdirde diğer maçların sonuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Kayserispor ise 32 puanla 17. sırada ve ligde kalmak için kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 22.kez karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.



MÜCADELEDE 11'LER BELLİ OLDU

BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba.

KONYASPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir, Hasan, Aksel, Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets



Süper Lig lideri Medipol Başakşehir ile kümede kalma hesapları yapan Hes Kablo Kayserispor 3 puan mücadelesi veriyor. İstanbul'daki müsabakada iki takım 22. kez karşı karşıya geliyor.



2 takım arasında bugüne kadar oynanan 21 maçta 11 kez Medipol Başakşehir kazanırken 5 kez de Hes Kablo Kayserispor kazandı. 5 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Medipol Başakşehir, 28 gol atarken Kayserispor ise 17 gol attı.



İki takım arasındaki Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:



2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4

2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1

2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0

2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2

2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2

2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2

2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2

2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1

ALİ ŞANSALAN 2. KEZ DÜDÜK ÇALIYOR

Çanakkale Bölgesi Süper Lig hakemi Ali Şansalan, bugüne kadar 138 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 60 kez ev sahibi ekip, 39 kez deplasman takımı kazanırken 39 maç da berabere bitti. 748 kez sarı kart çıkaran Ali Şansalan 50 kez de kırmızı kartına başvurdu. Ali Şansalan, bu sezon 18 kez Süper Lig'de, 2 kez Türkiye Kupası maçında, 1 kez de TFF 1.Lig maçında düdük çaldı. Bu maçlarda 10 kez ev sahibi takım, 5 kez deplasman takımı kazandı. 6 maç da berabere bitti. Ali Şansalan, bu sezon Başakşehir'in 2 maçını Kayserispor'un ise 4 maçını yönetti.



Ali Şansalan, Medipol Başakşehir'in bugüne kadar 2 maçını yönetti. Bu maçlarda Başakşehir, Kayserispor'u Kayseri'de 4-1 yenerken, sahasında da Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. 32 yaşındaki hakem bugüne kadar Kayserispor'un 6 maçını yönetti. Bu maçlarda sarı kırmızılılar, 2 kez kazanıp 3 kez mağlup olurken 1 kez de berabere kaldı. Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda Kayserispor'un aldığı sonuçlar şöyle:



Kayserispor-Y.Malatyaspor 2-1

Kayserispor-Başakşehir 1-4

Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

Ankaragücü-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Altay 4-1

Karabükspor-Kayserispor 1-0

KAYSERİSPOR'DA 3 FUTBOLCU KADRO DIŞI

Süper Lig'in 33. haftasında lig lideri Medipol Başakşehir'e konuk olan Hes Kablo Kayserispor'da, 3 as futbolcu maç kadrosundan çıkarıldı. Kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah ile Diego Angelo'nun forma giyemeyeceği müsabakada 3 futbolcu daha Prosinecki'nin kararı ile kadrodan çıkarıldı. Hes Kablo Kayserispor'da sağ bek oyuncusu Zoran Kvrzic, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir ve forvet oyuncusu Muris Mesanovic, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.

21 kişilik maç kadrosunda 6 futbolcu yer almazken, sakatlığı geçen Yasir Subaşı ile Gustavo Campanharo kadroya girdi. Kayserispor'un Başakşehir maçı kadrosunda şu isimler var:

Silviu Lung, İsmail Çipe, Doğan Alemdar (kaleciler) Miguel Lopes, Mert Kula, Cristian Sapunaru, Oğuzhan Çapar, Yasir Subaşı, Ben Rienstra, Furkan Polat, Dja Djedje, Mario Situm, Emre Demir, Hasan Hüseyin Acar, Anthony Uzodimma, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique, Ömer Uzun, Artem Kravets.