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'tan 'a veda mesajı

ile sözleşmesi sona eren , takımına veda etti. Kontratı sona eren deneyimli futbolcunun ile anlaştığı ifade ediliyor. Yandaş hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 00:40 Son Güncelleme: 20.7.2020 00:44 ABONE OL
Mert Hakan Yandaş'tan Sivasspor'a veda mesajı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Kulübüyle sözleşmesi biten başarılı orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile anlaştığı belirtiliyor. Sivasspor'un başarısında gösterdiği performansla adeta başrol oynayan Mert Hakan Yandaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkese teşekkür etti.

Mert Hakan Yandaş, şu ifadeleri kullandı: "Bugün takımımız için önemli olduğu gibi benim adıma da duygusal bir maçtı. Kazanmanın verdiği sevinç kadar bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar."

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Mert Hakan Yandaş'tan Sivasspor'a veda mesajı
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