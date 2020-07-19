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'tan emekli olan 'a mesaj

'ın deneyimli yıldızı , dün oynanan maçının ardından yaptığı açıklamayla futbola veda edeceğini duyurdu. Sarı-kırmızılı takımdan 'nın yolunu tutan da eski kaptanı için bir paylaşımda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 16:39 ABONE OL
Ozan Kabak'tan emekli olan Selçuk İnan'a mesaj

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke04 Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, dün aktif futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk İnan için paylaşımda bulundu.

Ozak Kabak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray forması giydiğimiz dönemde benim için yalnızca bir kaptan değil, aynı zamanda güven veren ve samimi bir rehber oldun. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ozan, Galatasaray'da Selçuk İnan ile birlikte oynadığı dönemden fotoğraflar da paylaştı.

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Ozan Kabak'tan emekli olan Selçuk İnan'a mesaj
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