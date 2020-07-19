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Sosa’nın yerine Badou Ndiaye

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Sosa’nın yerine Badou Ndiaye
Konyaspor karşısında 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Trabzonspor'da karşılaşma öncesi kart cezalısı olan Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Arjantinli yıldızın yerine Ndiaye'ye ilk 11'de görev vermeyi planlıyor. Yapılan antrenmanlarda kalan iki maçın iyi bir futbolla kazanılması gerektiği konusunda oyuncularını uyaran Çimşir, "Kaybettiğimiz puanları değil kazanmamız gereken puanları düşünerek maça çıkacağız. Konyaspor'u yenip ne olacağına bakacağız" şeklinde konuştu.
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Sosa’nın yerine Badou Ndiaye
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