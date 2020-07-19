Süper Dadaşlar

TFF 1. Lig'de Hatayspor'dan sonra Süper Lig biletini alan ikinci takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Sahasında Ümraniyespor'u 4-1 yenen mavibeyazlılar böylece 2018-19'da düştükleri Süper Lig'e 1 yıl aradan sonra geri döndüler. İlk yarıyı 7'nci dakikada Emrah Başsan ve 30. dakikada penaltıdan Hamroun'un golleri ile 2-0 önde tamamladı. Konuk ekip, 56'da Muhammed'in şık golü ile farkı 1'e indirdi: 2-1.takımını rahatlatan golü attı: 3-1. 88'de Sissoko skoru ilan etti: 4-1. Maç öncesi açıklanan Erzurum ilk 11'inde yer alan Obertan son anda sakatlanarak yerini Emrah Başsan'a bıraktı.Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Şampiyon olduktan sonra konuşmak güzel. Bir senelik emek var. Futbolun içinde olanlar bilir, böyle bir sezon hiç yaşanmadı. Pandemi öncesi, sonrası. Bu ligi çok tanımıyorum ama bu şehre ve takıma inandığımı ifade etmiştim. Erzurumspor geçen sezon hak etmediği şekilde bir alt lige gelmişti. Bu sene hak ettiği gibi geri dönüyor. Bu şampiyonluk bu şehre yakışır" dedi.1. Lig'de play-off'a kalan 4 takım da belli oldu. Sezonu 3. sırada bitiren Adana Demirspor, 6'ncı Bursaspor, 4'üncü Akhisarspor da 5'inci Fatih Karagümrük ile eşleşti. Çift ayaklı eleme usulü ile oynanacak ilk tur maçları 22 Temmuz Çarşamba, rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final 30 Temmuz Perşembe günü.Sezona Muzaffer Bilazer ile başlayan Erzurumspor'da 4. hafta sonunda Erkan Sözeri göreve gelmişti. 28. haftada Sözeri'den bayrağı devralan Mehmet Özdilek 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile Erzurum'u Süper Lig'e taşıdı.HAVUZBAŞI Kent Meydanı'nda dev ekrandan maçı izleyen Erzurumlu futbolseverler, 4-1'lik galibiyetle gelen Süper Lig'i coşkuyla kutladılar. Taraftarlar araç konvoyları ile şehir turu atarak sevinç gösterileri yaptılar.