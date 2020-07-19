Süper Lig'de 33. hafta heyecanı | 4 MAÇ CANLI

Süper Lig'in 33. haftası nefes kesecek. Belki de şampiyonun belli olacağı haftada derbi heyecanı da yaşanıyor. Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor, Ankaragücü - Antalyaspor, Sivasspor - Gençlerbirliği ve Alanyaspor - Denizlispor karşılaşmaları ise alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Bu dört maçın canlı anlatımları ve son dakika gelişmeleri haberimizde...

SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

Süper Lig'de 57 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor, Gençlerbirliği karşısında kazanarak son haftaya girilirken puan tablosundaki yerini korumak istiyor. Kırmızı-beyazlılar, 4. sırada bulunan Beşiktaş'ın 1 puan önünde yer alıyor. Konuk Gençlerbirliği ise 36 puanla 12. sırada...

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Marcelona, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Mert Hakan, Yatabare, Emre, Kone

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil İbrahim, Zargo, Soner, Candeias, Berat, Flavio, Sessegnon, Polomat, Stancu





ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde 15. sırada bulunan konuk ekip ve 16. sırada bulunan ev sahibinin 32'şer puanı bulunuyor. Kaybedenin belki de küme düşeceği karşılaşma nefesleri kesecek.

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Talbi, Melnjak, Moroziuk, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Vetrih, Skoda

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Murat, Hadebe, Mina, Chebake, Gökhan, Fofana, Hafes, Walter, Umut





ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR

Süper Lig'de son sırada bulunan Ankaragücü'nün bu maçta kazanmaktan başka şansı yok. Sarı-lacivertlilerin, karşılaşma öncesinde 29 puan puanı bulunurken üst sıralardaki rakipleri birbirleriyle oynuyor. Antalyaspor ise maç öncesinde 41 puanla 9. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Scariona, Michalak, Rivas, Kitsiou

Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Kudriashov, Veysel, Eren, Ufuk, Yekta, Doğukan, Amilton, Bünyamin, Jahovic





ALANYASPOR - DENİZLİSPOR

Süper Lig'de 51 puanla 6. sırada yer alan Alanyaspor, kazanarak son hafta öncesi Fenerbahçe'nin önünde yerini sağlama almak istiyor. Denizlispor ise zorlu karşılaşma öncesinde 35 puana sahip ve 13. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Juanfran, Siopis, Musa, Emircan, Efecan, Bakasetas, Cisse

Denizlispor: Hüseyin, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Zeki, Sackey, Murawski, Aissati, Recep, Sacko, Rodallega