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'de canlı puan durumu!

'de şampiyonluk ve kümede kalma yarışı kıyasıya bir yarışa sahne oluyor. Bugün oynanan 7 karşılaşma ile Süper Lig'deki pek çok takımın kaderi belli olacak.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 21:42 Son Güncelleme: 19.7.2020 21:43 ABONE OL
Süper Lig'de canlı puan durumu!

Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma yarışı kıyasıya bir yarışa sahne oluyor. Bugün oynanan 7 karşılaşma ile Süper Lig'deki pek çok takımın kaderi belli olacak.

İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE
TRABZONSPOR - KONYASPOR
SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR
ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR
ALANYASPOR - DENİZLİSPOR

CANLI PUAN DURUMU
1 M.Başakşehir 69
2 Trabzonspor 65
3 DG Sivasspor 60
4 Beşiktaş 57
5 Galatasaray 55
6 Alanyaspor 52
7 Fenerbahçe 51
8 Gaziantep FK 43
9 Antalyaspor 42
10 Kasımpaşa 40
11 Göztepe 39
12 Gençlerbirliği 36
13 Denizlispor 36
14 Ç. Rizespor 35
15 İH Konyaspor 33
16 Y. Malatyaspor 32
17 HK Kayserispor 32
18 MKE Ankaragücü 29

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Süper Lig'de canlı puan durumu!
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