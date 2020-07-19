Süper Lig'de canlı puan durumu!

Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma yarışı kıyasıya bir yarışa sahne oluyor. Bugün oynanan 7 karşılaşma ile Süper Lig'deki pek çok takımın kaderi belli olacak.



İŞTE GÜNÜN MAÇLARI



BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

TRABZONSPOR - KONYASPOR

SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR

ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR

ALANYASPOR - DENİZLİSPOR



CANLI PUAN DURUMU

1 M.Başakşehir 69

2 Trabzonspor 65

3 DG Sivasspor 60

4 Beşiktaş 57

5 Galatasaray 55

6 Alanyaspor 52

7 Fenerbahçe 51

8 Gaziantep FK 43

9 Antalyaspor 42

10 Kasımpaşa 40

11 Göztepe 39

12 Gençlerbirliği 36

13 Denizlispor 36

14 Ç. Rizespor 35

15 İH Konyaspor 33

16 Y. Malatyaspor 32

17 HK Kayserispor 32

18 MKE Ankaragücü 29