Trabzonspor - Konyaspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk adaylığını son haftaya taşımak isteyen Trabzonspor ile ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Hosseini, Novak, Ndiaye, A.Parmak, A.Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Amir, Milosevic, Ömer Ali, Thuram

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 21.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 2'den naklen ekranlara gelecek.

FIRTINA SON 10 MAÇI KAYBETMEDİ

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı kaybetmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 galip gelmişti.