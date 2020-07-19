Trabzonspor - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk adaylığını son haftaya taşımak isteyen Trabzonspor ile ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Campi, Da Costa, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jönsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 21.00'den itibaren beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

FIRTINA SON 10 MAÇI KAYBETMEDİ

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı kaybetmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 galip gelmişti.