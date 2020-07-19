Yanlış zaman

İstanbul'da yapılan ve Trabzon Barosu'nun Türk futbolu ve Trabzonspor'a zarar verdiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan ile Ali Düşmez'in ağırlandığı yemeğin yankıları sürüyor. Camiaya seslenen Divan Başkanı Ali Sürmen, "Trabzonsporumuzun sadece şampiyonluğu kovaladığı yıllarda değil, varlığından bile rahatsızlık duyanlar hep olmuştur, olmaya da devam edecektir. Ama biz camia olarak eleştirilerimizi kine dönüştürmeyip, kulübümüzün menfaatleri söz konusu olunca tek ses verdiğimizde hep başarılı olduk. Son günlerde aldığımız neticeler bizleri çok üzse de kulübümüzün yeniden yapılanma bilinci, bizlere heyecanlı günler yaşatmıştır. Ayrıca lig henüz bitmemiş ve kupa finali oynanmamıştır" dedi. TFF yöneticileri Mehmet Baykan ile Ali Düşmez'in katıldığı ve ciddi tartışmalara yol açan yemeğin zamanlamasının yanlış olduğuna vurgu yapan Sürmen, şu ifadeleri kullandı: "Camia olarak kaosu tetikleyecek ve yanlış anlaşılacak eylemlerde bulunmamak gerekir. Ayrıca planlaması ve zamanlaması hatalı, 'Bizim dostumuz kişileri ağırlamak' gibi sosyal faaliyetlerden uzak durulması, gerekmektedir."



KATKI SUNAN HERKES DEĞERLİ

"Diğer taraftan Trabzonspor'a katkı sunan tüm eski başkan, asbaşkan, yönetici, teknik kadro ve futbolcular bizim için değerlidir. Kulübe hizmeti olan kim olursa olsun onu saygı ve sevgi ile anmak, doğru diyaloglarla varsa sorunları çözmek yerine, sosyal medya ya da gazetelerde onları "ihanet" ile suçlayan yorumlar yapmak, bizleri doğru sonuca ulaştırmaz."

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