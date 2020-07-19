‘Yarayı kurutmalıyız’

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, galibiyet hasreti bittiği için sevinçli olduğunu söyledi. Böyle bir duruma ne kendisinin ne de camianın alışkın olduğunu da vurgulayan deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi:Oyunu domine eden bir G.Saray'ın bayağı bir maç kazanamaması oyuncularda mental soruna yol açtı.Yönetimimiz önceki gün açıklama yaptı ve devamlı da yapıyor. Önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Hepimizin ısrarla üzerinde durmamız gereken gelecek planlaması var. Bu durum böyle gitmez. Bu ekonomik ortamda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak belki küçük yarayı pansuman olur. Ama yarayı kurutmamız gerekiyor."47. dakika Sofiane Feghouli'yi ceza sahasında iten Atınç Nukan penaltıya neden oldu. 49'da topun başına geçen Adem Büyük'ün vuruşunu kaleci Beto kurtardı. Ancak ceza sahasına giren oyuncular nedeniyle atış tekrar edildi. Bu kez Belhanda geldi. Ancak Faslı oyuncu bu kez topu üst direğe nişanlarken sarı-kırmızılı takım bir dakika içinde iki penaltıyı da değerlendiremedi.G.SARAY, ilk 45 dakika hücumda sezonun en kötü maçlarından birini oynadı. Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk bölümünde 6 kez şut denemesi yaparken hiç isabet bulamadı. Bu sezon Aslan ilk kez bir maçın ilk bölümünü isabetli şut çekemeden tamamladı.