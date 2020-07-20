Bayramı Kartal yaptı

Siyah-beyazlılar, gelecek hafta kazanır, Sivas da puan kaybederse ligi 3. tamamlayacak
MAÇIN
ilk devresinde Vodafone Park'ta ev sahibi ekip adeta yokları oynadı.
Fenerbahçe, 25. dakikada 10 kişi kalsa da oyun olarak üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, pas organizasyonunda ciddi sıkıntılar gösterince hücum etkinliği sıfırda kaldı.
İKİNCİ
devrede Beşiktaş, adeta silkelenip kendine geldi. Rakibinin 10 kişi olması ve oyunun dengelenmesiyle birlikte ataklarını hızlandıran siyah-beyazlılarda Domagoj Vida adeta "Bu işi bana bırakın"
dercesine kendi yarattığı pozisyon sonrası topu ağlarla buluşturdu. 7 dakika sonra Gökhan ile ikinci golü bulan Beşiktaş böylelikle maçı koparmış oldu.
BEŞİKTAŞ'TA
bir parantez de kaleci Ersin'e açılmalı.
Fenerbahçe'nin etkili birçok pozisyonunda kritik kurtarışlara imza atarken
takımını gole kadar ayakta tutan isimdi.
SİYAH-BEYAZLILAR,
üst üste 3 galibiyetle hanesine 9 puan yazdırırken ligi üçüncü bitirme hedefini son haftaya taşımış oldu. Sergen Yalçın'ın öğrencileri son haftaya önlerinde bir hedefin varlığıyla
girmiş olacak.
ERSİN DEVLEŞTİ
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, dün akşamki maçın kahramanlarındandı. Genç eldiven, 3'ü ilk 18 dakikada olmak üzere birinci yarıda 4 net pozisyonda Fenerbahçe forvetlerine gol izni vermeyerek takımının geriye düşmesini önleyen isim oldu. Ersin, oyunun sonraki bölümünde kalesinde fazla tehlike yaşamadı.
4.'LÜK BİZE YAKIŞMAZ ŞAMPİYON OLMALIYIZ
BEŞIKTAŞ'IN
kaptanı Burak Yılmaz, iyi bir sezon geçirmediklerini belirtti. Tecrübeli futbolcu, "Üçüncülük, dördüncülük bize yakışmaz, biz şampiyon olmalıyız. Kovid'den sonraki performansım adına mutluyum ama bize yetmez, bize yakışmayan bir sezon geçirmiyoruz.
Aslında söylemek istediğim çok şey var ama yeri değil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Şu anda birleştirici, kapatıcı konumundayım, konuşmuyorum ama yeri gelince söyleyeceğim" açıklamasını yaptı.
VIDA'DAN 5. GOL
Domagoj Vida, bu sezon Süper Lig'de 5. kez ağları sarstı. Siyah-beyazlı takım, Hırvat stoperin gol attığı maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan kazandı.
MAÇ SONUNDA GERGINLIK ÇIKTI
Karşılaşmanın son anlarında Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Fenerbahçe'nin hocası Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu arasında tartışma yaşandı. Tansiyon yükselince Karapınar, Şahin'i kenara çekti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın devreye girmesiyle olayın daha da büyümesi önlendi.