Bayramı Kartal yaptı

Siyah-beyazlılar, gelecek hafta kazanır, Sivas da puan kaybederse ligi 3. tamamlayacakilk devresinde Vodafone Park'ta ev sahibi ekip adeta yokları oynadı.Fenerbahçe, 25. dakikada 10 kişi kalsa da oyun olarak üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, pas organizasyonundadevrede Beşiktaş, adeta silkelenip kendine geldi. Rakibinin 10 kişi olması ve oyunun dengelenmesiyle birlikte ataklarını hızlandıran siyah-beyazlılarda Domagoj Vida adetadercesine kendi yarattığı pozisyon sonrası topu ağlarla buluşturdu. 7 dakika sonra Gökhan ile ikinci golü bulan Beşiktaş böylelikle maçı koparmış oldu.bir parantez de kaleci Ersin'e açılmalı.Fenerbahçe'nin etkili birçok pozisyonundatakımını gole kadar ayakta tutan isimdi.üst üste 3 galibiyetle hanesine 9 puan yazdırırken ligi üçüncü bitirme hedefini son haftaya taşımış oldu. Sergen Yalçın'ın öğrencileri son haftayagirmiş olacak.Beşiktaş'ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, dün akşamki maçın kahramanlarındandı. Genç eldiven, 3'ü ilk 18 dakikada olmak üzere birinci yarıda 4 net pozisyonda Fenerbahçe forvetlerine gol izni vermeyerek takımının geriye düşmesini önleyen isim oldu. Ersin, oyunun sonraki bölümünde kalesinde fazla tehlike yaşamadı.kaptanı Burak Yılmaz, iyi bir sezon geçirmediklerini belirtti. Tecrübeli futbolcu, "Üçüncülük, dördüncülük bize yakışmaz,Aslında söylemek istediğim çok şey var ama yeri değil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Şu anda birleştirici, kapatıcı konumundayım, konuşmuyorum ama yeri gelince söyleyeceğim" açıklamasını yaptı.Domagoj Vida, bu sezon Süper Lig'de 5. kez ağları sarstı. Siyah-beyazlı takım, Hırvat stoperin gol attığı maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan kazandı.Karşılaşmanın son anlarında Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Fenerbahçe'nin hocası Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu arasında tartışma yaşandı. Tansiyon yükselince Karapınar, Şahin'i kenara çekti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın devreye girmesiyle olayın daha da büyümesi önlendi.