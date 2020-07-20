Çaykur Rize lige tutundu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar sonucu merak edilen maçta Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u farklı yendi: 3-0.
İlk yarıda Skoda (Dk.29- 35) ve Boldrin (Dk.31) ile 7 dakika içinde bulduğu gollerle farkı yakalayan mavi-yeşilliler puanını 35'e yükseltti ve ligde kalmak için büyük avantaj elde etti. Son hafta öncesi Rizespor'a ligde kalmak için Fenerbahçe deplasmanında 1 puan bile yetiyor.
Eğer Rizespor, Fenerbahçe'den puan alamazsa Yeni Malatyaspor, Denizlispor ve Kayserispor'un alacağı sonuçları bekleyecek. Yeni Malatyaspor ise son kozunu evindeki Gaziantep FK maçında oynayacak.
Rizespor, BTCTurk Yeni Malatyaspor karşısında belki de sezonun en önemli galibiyetini alırken ligde kalmak için de avantaj yakaladı. Çek santrfor Skoda da iki golle ustalığını konuşturdu.