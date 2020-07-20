Çaykur Rize lige tutundu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar sonucu merak edilen maçtaİlk yarıda Skoda (Dk.29- 35) ve Boldrin (Dk.31) ile 7 dakika içinde bulduğu gollerle farkı yakalayan mavi-yeşilliler puanını 35'e yükseltti ve ligde kalmak için büyük avantaj elde etti.Eğer Rizespor, Fenerbahçe'den puan alamazsa Yeni Malatyaspor, Denizlispor ve Kayserispor'un alacağı sonuçları bekleyecek.Rizespor, BTCTurk Yeni Malatyaspor karşısında belki de sezonun en önemli galibiyetini alırken ligde kalmak için de avantaj yakaladı. Çek santrfor Skoda da iki golle ustalığını konuşturdu.