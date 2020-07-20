Denizlispor tehlikede

Avrupa Ligi'ne katılma hedefindeki Aytemiz Alanyaspor, küme düşmeme mücadelesi veren Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Kıyasıya geçen mücadelede,Akdeniz ekibi, bu dakikadaHoroz'u ise son haftada küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.belli olacak. Yeşil-siyahlılar, 34. haftada küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü ile karşılaşacak.