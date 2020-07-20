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Denizlispor tehlikede

, Ege ekibini 90+4’te ’un attığı golle yendi. Denizlispor ligde kalma şansını son hafta oynayacağı Ankaragücü maçına bıraktı

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Denizlispor tehlikede
Avrupa Ligi'ne katılma hedefindeki Aytemiz Alanyaspor, küme düşmeme mücadelesi veren Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Kıyasıya geçen mücadelede, 90+4. dakikaya kadar gol sesi çıkmadı. Akdeniz ekibi, bu dakikada Onur Bulut'un attığı golle 3 puanı alarak Avrupa ve 5.'lik yarışını sürdürürken, Horoz'u ise son haftada küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Yukatel Denizlispor'un kaderi, gelecek hafta oynanacak maçların sonuçlarına göre belli olacak. Yeşil-siyahlılar, 34. haftada küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü ile karşılaşacak.
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Denizlispor tehlikede
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