Eddie Newton kimdir? Trabzonspor yardımcı antrenörü Eddie Newton kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

EDDIE NEWTON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Edward Ikem 'Eddie' Newton (13 Aralık 1971, Hammersmith, Londra doğumlu), İngiliz eski profesyonel futbolcu olup aynı zamanda Premier League kulüplerinden Chelsea'de Roberto Di Matteo'nun görev süresince yardımcı teknik direktörlük görevi yapmış ve iki numaralı teknik adam olmuştur.

Futbolcu olarak orta saha pozisyonunda 1990'dan 2001'e kadar Chelsea'de oynamış ve bu kulüpte 1997 FA Cup finalinde golü atmıştır. Ayrıca Eddie Newton, Cardiff City, Birmingham City, Oxford United, Barnet ve Hayes'de profesyonel futbol oynamıştır. 2 kez İngiltere U-21 takımında forma giymiştir.

Futbolculuk Kariyeri

Chelsea altyapısından çıktıktan sonra ilk olarak Cardiff City kulübüne Ocak 1992'de kiralık verilmiştir, ilk maçını 4-0 Chesterfield galibiyetiyle yapmıştır. Maalesef Cardiff üç puan farkla o sezon play-off oynama şansını kaybetmiş ve Newton, Chelsea'ye geri dönmüştür. 1994 FA Kupası Finali'nde oynamış ve Denis Irwin'a yaptığı faul sonucu maçın ikinci yarısında rakip penaltı kazanmış ve bu penaltıyı Manchester United Eric Cantona ile gole çevirmiştir.

Belki Chelsea bu maçı 4-0 kaybetmiştir ama Avrupa Kupasına gitme hakkı elde etmiştir, bu sayede 1970'ten bu yana kulüp ilk defa Avrupa Kupalarında oynama hakkı elde etmiştir. Newton, 1994-95 şampiyonası ve 1995-96 FA Cup kupalarında yarı-final oynayan takımın önemli bir parçası olmuştur.

Newton, 1997 FA Cup finali'inde Chelsea'nin ikinci golünü atarak Middlesbrough'u 2-0 yenmesinde önemli rol oynamıştır. Newton, Cup Winners' Cup ve League Cup kazanmasında önemli rol oynamıştır ama maalesef bu başarıların arkasından peşini bırakmayan sakatlıklar yüzünden o zamanki teknik direktörü Gianluca Vialli'nin Fransız Dünya Kupası Kazanan ortasaha Didier Deschamps transferinden sonra arka plana düşmüştür.

Temmuz 1999'da Birmingham City 'ye transfer olan ve arkasından Oxford United ve Barnet'de oynadı. Bir diz sakatlığı nedeniyle futbolculuk hayatına nokta koydu. İslam dinini seçtiğini açıkladı ve Türk/İsveçli eşi Zeliha (Kılıç) Newton ile 2003 yılında evlendi.

Teknik Direktörlük Kariyeri

Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra Ealing, Londra'da bulunan Mount carmel ilköğretim okulunda farklı yaş kategorilerinde çocuklara antrenörlük yapmaya başladı.

2 Temmuz 2008'de, Newton, Roberto Di Matteo'nun yardımcısı olarak Milton Keynes Dons'da antrenör olarak çalışmaya başladı. Bir yıl sonra, 30 Haziran 2009'da Di Matteo West Bromwich Albion'nın teknik direktörü olarak atandığında Newton yardımcı teknik direktör olarak göreve başlayacağı duyuruldu.[4] Ocak 2011'de Di Matteo, kulüpten ayrılınca kısa süre sonra Newton da kulüpten ayrıldı.

5 Mart 2012 tarihinde, Newton'un Chelsea'de Roberto Di Matteo'nun yardımcı teknik direktörü olacağı duyuruldu. Di Matteo bu görevi daha yeni işi bırakan Andre Villas Boas'ın yerine geçici olarak almıştı.Chelsea'de yardımcı teknik direktör olarak geçirdiği kısa sürede

UEFA Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ı kazandı.

Son olarak ise Trabzonspor Kulübü tarafından Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in ikinci yardımcı antrenörü olmak için görüşmelere başlandığı kişidir[kaynak belirtilmeli].

Başarıları

Futbolcu olarak

Chelsea

FA Cup:

Şampiyon (1): 1997

Finalist (1): 1994

EFL Cup:

Şampiyon (1): 1998

FA Community Shield:

Finalist (1): 1997

UEFA Kupa Galipleri Kupası: