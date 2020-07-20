Elektrıklerin kesileceği tuttu

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 65. dakikada elektrikler bir anda kesildi! Karanlığa gömülen statta enerji sorunu çözülmeye çalışılırken, hakemin Riva ile bağlantısı da koptu. Saha içindeki hakemler de birbirleriyle iletişim kuramadı. Futbolcular ışıkların gelmesini beklerken saha içinde soğumamak için antrenman yapmaya başladı. Jeneratörler devreye sokulmaya çalışıldı ancak başarılı olmadı. Sadece birkaç reklam panosunun ışığı stadı aydınlattı. 15 dakika sonra stat ışıkları geldi ve karşılaşma devam etti. Daha sonra maçın sonlarında bir kez daha elektrikler kesildi.