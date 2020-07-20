Eski fenerliler ış başında!

Beşiktaş'ın dün akşam kazandığı üç puanda defans oyuncularının payı büyük oldu. İlk golü atan Vida, pozisyonu da yaratan isim olurken, ikinci golde ortayı yapan Caner, topu ağlarla buluşturan ise Gökhan Gönül'dü. Bu arada skoru belirleyen pozisyonda Fenerbahçe'nin iki eski futbolcu Caner ve Gökhan'ın imzalarının olması 90 dakikanın en önemli ayrıntılarından birisiydi.SAKATLIKTAN çıkıp Beşiktaş 11'indeki yerini alan Kevin-Prince Boateng, dün akşamki maçta da ayak bileğine aldığı darbe sonucu oyuna devam edemedi.Boateng'in sağlık durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.