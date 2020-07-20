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seneye 'da yok!

Geçen sezonu 6’ncı bitiren ’un Fenerbahçesi, derbi mağlubiyeti sonrası ligi 7’nci sırada bitirdi.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 02:32 ABONE OL
Fenerbahçe seneye Avrupa'da yok!

Sezonun son derbisinde Beşiktaş'a 2-0 yenilen Fenerbahçe, Alanyaspor'un da galip gelmesiyle ligi 7. sırada tamamlamayı garantiledi. Sarı-Lacivertliler'in bu sonuçların ardından önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer almaması kesinlik kazanmış oldu. Geçtiğimiz sezon ligin son 2 haftasına kadar küme düşme tehlikesi yaşayayan Fenerbahçe ligi 6. sırada tamamlamıştı.

AVRUPA YALAN OLDU

Bu sezon ise geçen sezondan daha aşağıda bir sırada yer aldı. Büyük umutlarla kulüp başkanlığına gelen Ali Koç, 2. sezonda da hayal kırıklığı yaşattı. Fenerliler, sanal alemde "Avrupa da yalan da oldu" yorumunu yaptılar. (Takvim)

Beşiktaş sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi yendi! Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

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Fenerbahçe seneye Avrupa'da yok!
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