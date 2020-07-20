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sertlikte zirvede!

'de hayal kırıklığı bir sezon daha sona ermek üzere. Son olarak derbide 'ta 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi karşılaşmanın 25. dakikasında görmüştü. bu sezon yakaladığı istatistikle 'nın zirvesinde yer aldı.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 12:10 ABONE OL
Fenerbahçe sertlikte zirvede!

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi ile beraber, Avrupa'da en çok kart gören takım unvanına sahip oldu. Kanarya'da Ozan, Gustavo ve Muriqi, ikişer kez oyundan atıldı. Isla, Serdar Aziz, Tolgay, Deniz ve Rodrigues de birer kez oyundan atılan isimler oldu.

Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da en çok kırmızı kart gören takım, 10 kez oyuncusu atılan Fransız temsilcisi Monaco. Kayserispor ile İspanyol ekipleri Granada ve Espanyol'lu oyunculara ise bu sezon 9 kırmızı kart gösterildi.

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Fenerbahçe sertlikte zirvede!
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