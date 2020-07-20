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'ın gündemindeki yıldıza mesajı! "Yakında görüşürüz"

'ın deneyimli futbolcusu Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki 'nun paylaşımına, "Tebrikler kardeşim, çok yakında görüşürüz" şeklinde bir yorum yaptı. Durmaz'ın bu ifadeleri, transferde sona gelindiği şeklinde yorumlandı.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 18:49 ABONE OL
Galatasaray'ın gündemindeki yıldıza transfer mesajı! Yakında görüşürüz

Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan Galatasaray, yeni yılın kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Brezilyalı sağ bek Maicon ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı takımın, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaou'yu kadrosuna katacağı ifade ediliyor.

Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ın, Faslı sağ bekin Instagram paylaşımına yaptığı yorum da bu iddiaları güçlendirdi. Deneyimli isim, Norveçli futbolcunun şampiyonluk paylaşımına, "Tebrikler kardeşim, çok yakında görüşürüz" şeklinde yorum yaptı.

Öte yandan 28 yaşındaki Omar Elabdellaoui geçtiğimiz günlerde, "Türkiye'de veya başka bir yerde ne yazılırsa yazılsın henüz hiçbir yere imza atmadım. Olympiakos'un bir önceliği var ama burada kalma durumum olmazsa gelecek adına bir karar vermem gerekecek ve dostça ayrılacağım" ifadelerini kullanmıştı.


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Galatasaray'ın gündemindeki yıldıza transfer mesajı! "Yakında görüşürüz"
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