Maçın ardından flaş sözler! Gökhan'ın sevinmemesi...

GÜRCAN BİLGİÇ | Muriqi kaldı!
Klasik derbi motivasyonu taşımıyordu maç. 110 yıllık rekabetin sadece kendi prestijinde hedefler biçildi. 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü olması, Fenerbahçe takımını maça daha istekli, agresif ve farklı şekilde başlattı. Her şey de güzel gidiyordu. Ne zaman ki, Muriqi olmaması gereken yerde saçmalayınca 25. dakikada 10 kişi kaldılar. Yine de oyunlarını bozmadan, santraforsuz ama isteyen şekilde üstüne gittiler Beşiktaş'ın. Böyle bir günde, kendileri adına üretecekleri bir sürü mazaret varken Beşiktaş'ı kalelerinden de uzak tutarak golün peşine düştüler. Olmadı.
Ne oldu peki? Mesela, Muriqi Fenerbahçe'de kaldı. Transfer dedikodularının manşet ismi olan Vedat'ı, bugünkü kırmızı kartından sonra hiçbir üst düzey takım almaz. Alsa da Fenerbahçe'nin istediği parayı vermez. Onlar yapacakları yatırımın içinde "akıl" olmasını da isterler. Duygular elbette önemli ama aklın önüne geçerse kazanacağı maçı kaybettirir takıma. Sonrası; Ömer Faruk Beyaz mesela.. Geçen haftanın ilk on birindeydi. "Derbi sana ağır gelir" dediler muhtemelen. Bu genç çocuk Vedat'ı gösterip, "Ben bunu yapmazdım" der mi? Derse; haksız mı?
Ferdi var bir de… Topu ayağına aldığında heyecan veren, arayan, olabileceklerin peşine düşen. Vedat gittikten sonra, ikinci 45'ten itibaren Vida'ya "yürü" emri verilmesi Sergen Yalçın farklılığı. Golü attığından değil. O dakikaya kadar üç kere ver kaçlar ile yaklaştı rakip ceza alanına. Bir fazla oynadığını hissettirdi takımına. Gol mü? Fenerbahçe stoperlerine sormak lazım. Özetlersek; Beşiktaş genç kalecisinin müthiş kurtarışları ile maça tutunabildi. Fenerbahçe, ikinci yarıya başlarken; "Beraberlik iyi sonuç" dediği anda yenildi.
ÖMER ÜRÜNDÜL | Vedat Muriqi harakiri yaptı
F.Bahçe maça hırslı, tempolu, atak ve organize başladı. Oyunun kontrolünü sürekli ellerinde tutuyorlardı. Lens'in de geriye yardımda yetersiz kalması ile Hasan Ali-Ferdi ikilisi sol kulvara ciddi bir işlerlik getiriyorlardı.
Her şey F.Bahçe lehine iken 25. dakikada sahneye Vedat Muriqi çıktı. Göz göre göre kendini attırdı. Aslında ben ligin 2. yarısı başladıktan hemen sonra "Vedat Muriqi'de fiziki düşüş var" diye görüş bildirdim. Sonraki haftalarda, "bu düşüş devam ediyor" dedim. Zaten bir futbolcu güç kaybına uğrayıp istediklerini yapamazsa o zaman bu tip hareketlerle kırmızı kart görebiliyor.
10 kişi kaldıktan sonra da F.Bahçe 11 kişi gibi oynadı. 2. yarıda bir 10 dakika denk geçti, sonra başta Emre olmak üzere doğal olarak bir yorgunluk ortaya çıktı. Altay'ın üst üste hatalarından 2 gol bulan Beşiktaş, 3 puana ulaştı.
Tabii ki derbi kazanmak, bir teknik direktör açısından çok önemli ama böyle bir galibiyetten sonra ders çıkarmak ilerisi için daha da önemli. Sergen Yalçın'ın takım tertibi çok hatalıydı. Burak fizik olarak hiç hazır değil. Buna bir de ilaveten yine güçsüz Boateng'i oynattığınız zaman, top rakipteyken iki kişi eksik kalırsınız. Boateng de sakatlanıp oyundan çıkarak Sergen Yalçın'ı hatadan kurtardı.
Eğer Muriqi o harakiriyi yapmasa maçın gidişatı F.Bahçe lehine gözüküyordu. Ben dün F.Bahçe'de en çok büyük özveri ile mücadele eden Tolga'yı beğendim. Ayrıca sezon içindeki kötü genel tabloda genç Ferdi'nin neden kulübeye mahkum olduğunu da düşünmeden edemedim.
FATİH DOĞAN | Gönül'lerde Gökhan!
Beşiktaş iyi oynamadı ancak Fenerbahçe karşısında çok önemli üç puan kazandı. Öyle bir ilk yarı ki rakip on kişi kalmasına rağmen siyah-beyazlı takımın öne çıkan ismi genç kalecisi Ersin'di. Fenerbahçe'de Gustavo yok, Beşiktaş'ta N'Koudou cezalı olunca "Orta sahalar ne kadar etkilenir?" diye düşünürken F.Bahçe çok iyi bir 45 dakika ortaya koydu. Sergen Yalçın'ın takımı cevap veremedi.
Orta sahada dirençli duran F.Bahçe, Vedat'ın 25'te kırmızı kart görmesine kadar 6 pozisyon üretirken, sonrasında da 10 kişiyle 3 pozisyon daha buldu. Bu normal bir istatistik değil. Bir takımın kalecisi ilk yarının en iyi futbolcusu oluyorsa bu teknik direktörün orta sahaya acil müdahale etmesi alarmı çalıyor demektir.
Ancak temposu düşük takımda Sergen Yalçın, Boateng'i almak için 59. dakikayı bekledi. F.Bahçe bu oyunuyla 1-2 golü rahat bulabilir, 3.'lük ve Şampiyonlar Ligi hayalleri kuran Beşiktaş'a içinden çıkılmaz bir hal yaşatırdı. Ancak hem Ersin'in performansı hem on kişi oyuna devam etmenin ağırlığı F.Bahçe'ye ağır geldi.
Boateng-Diaby değişikliği de bu süreci destekledi. Diaby'nin ortası Vida'nın golü, Caner'in adrese teslim ön direk operasyonu ve Gökhan Gönül'ün kafası Beşiktaş'ın çehresini değiştirdi. Tarih Beşiktaş'ın vasat oyununu değil ama derbi galibiyetini yazacak.
Fedakârlık yaparak iki maçtır oynayan Gökhan Gönül'ün gol sonrası sevinmemesi her tarafa yorumlanabilir. Ancak 3-3'lük maçta da attığı gole sevinmemişti. Ancak burada Gökhan'ın gidip gitmeyeceği değil, gitme ihtimali olan bir futbolcunun profesyonel duruşunu tartışmalı ve alkışlamalıyız. Ruiz kaçar, Gökhan atar... Futbol hayat gibidir. Böyle çelişkileriyle güzel.