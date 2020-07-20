Maçın ardından flaş sözler! Gökhan'ın sevinmemesi...

Tabii ki derbi kazanmak, bir teknik direktör açısından çok önemli ama böyle bir galibiyetten sonra ders çıkarmak ilerisi için daha da önemli. Sergen Yalçın'ın takım tertibi çok hatalıydı. Burak fizik olarak hiç hazır değil. Buna bir de ilaveten yine güçsüz Boateng'i oynattığınız zaman, top rakipteyken iki kişi eksik kalırsınız. Boateng de sakatlanıp oyundan çıkarak Sergen Yalçın'ı hatadan kurtardı.