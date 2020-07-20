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'dan flaş talep! F.Bahçeli o yıldızın forma numarasını istedi

'da gösterdiği başarılı performansın ardından ile anlaşan Yandaş, geçtiğimiz gün Sivasspor'a veda mesajı yayınlamıştı. Yıldız orta sahanın Fenerbahçe kaptanı 'nun 5 numaralı formasını giyeceği konuşulsa da gerçeğin çok farklı olduğu öğrenildi. Mert Hakan, Fenerbahçeli bir başka yıldızın numarasını istedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.7.2020 12:59 Son Güncelleme: 20.7.2020 13:05 ABONE OL
Mert Hakan'dan flaş talep! F.Bahçeli o yıldızın forma numarasını istedi

teknik direktörü , " Yandaş, ile anlaştı. Mert Hakan, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacak. O iş bitti" diye konuşmuştu.

Mert Hakan'dan flaş talep! F.Bahçeli o yıldızın forma numarasını istedi

Çalımbay 'ın yeni takımını açıklamasının ardından Mert 'ın 'de giyeceği forma numarası da belli oldu.

Mert Hakan'dan flaş talep! F.Bahçeli o yıldızın forma numarasını istedi

Yandaş, geçen hafta oynanan ve 'un 2-1 kazandığı maçın ardından idolü 'un formasını almıştı.

Mert Hakan'dan flaş talep! F.Bahçeli o yıldızın forma numarasını istedi

Yıldız futbolcunun, 'de jübile yapacak olan Emre'nin 5 numaralı formasını giyeceği öne sürülmüştü. Ancak bunun doğru olmadığı öğrenildi.

Mert Hakan'dan flaş talep! F.Bahçeli o yıldızın forma numarasını istedi

'ın 'da olduğu gibi Sarı- Lacivertliler'de de 8 numarayı sırtında taşıyacağı iddia edildi.

Mert Hakan'dan flaş talep! F.Bahçeli o yıldızın forma numarasını istedi

'de şu anda bu formayı giyiyor. Fanatik'in haberine göre bu gelişme, sözleşmesi bitecek olan Ekici ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Mert Hakan'dan flaş talep! F.Bahçeli o yıldızın forma numarasını istedi

İşte 'ın 'de oynanan maçın ardından idolü 'nun formasını aldığı o görüntüler...

Mert Hakan'dan flaş talep! F.Bahçeli o yıldızın forma numarasını istedi
Mert Hakan'dan flaş talep! F.Bahçeli o yıldızın forma numarasını istedi
Mert Hakan'dan flaş talep! F.Bahçeli o yıldızın forma numarasını istedi
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Mert Hakan'dan flaş talep! F.Bahçeli o yıldızın forma numarasını istedi
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