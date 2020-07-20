Mert Hakan'dan flaş talep! F.Bahçeli o yıldızın forma numarasını istedi

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacak. O iş bitti" diye konuşmuştu.
Çalımbay Mert Hakan'ın yeni takımını açıklamasının ardından Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası da belli oldu.
Mert Hakan Yandaş, geçen hafta oynanan ve Sivasspor'un 2-1 kazandığı maçın ardından idolü Emre Belözoğlu'un formasını almıştı.
Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'de jübile yapacak olan Emre'nin 5 numaralı formasını giyeceği öne sürülmüştü. Ancak bunun doğru olmadığı öğrenildi.
Mert Hakan'ın Sivasspor'da olduğu gibi Sarı- Lacivertliler'de de 8 numarayı sırtında taşıyacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de şu anda bu formayı Mehmet Ekici giyiyor. Fanatik'in haberine göre bu gelişme, sözleşmesi bitecek olan Ekici ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
İşte Mert Hakan'ın Kadıköy'de oynanan maçın ardından idolü Emre Belözoğlu'nun formasını aldığı o görüntüler...