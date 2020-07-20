Karadeniz ekibi, art arda yaşanan hakem hatalarıyla bütün bir sezonu kaybetti
Bu sezon hakem kararlarından canı çok yanan Trabzonspor dün de Atilla Karaoğlan'ın gazabına uğradı. Takdir haklarını Konyaspor'dan yana kullanan Karaoğlan, Fırtına'nın umutlarını söndürdü. 23. dakikada rakibinden sıyrılmak üzereyken yerde kalan Sörloth'un faul yaptığını söyleyen Karaoğlan, itiraz eden Ekuban'a da sarı kart gösterdi. 72'de Ekuban'ın sırtına çarpan topu 'el' olarak görüp devam eden pozisyonda Ndiaye'nin attığı golü iptal eden
Karaoğlan'a, VAR'dan da uyarı gelmedi. Uzatmada ceza sahasında Konya'da Anicic'in eline çarpan topta penaltıyı da atlayan Karaoğlan'a VAR'ın başındaki Serkan Tokat
da uydu. 3-1 öne geçtiği maçı 4-3 kaybeden Trabzonspor, İstanbul'da Kayseri'yi yenen Başakşehir'e şampiyonluğu kaptırdı.
KRİTİK MAÇA AMATÖR HAKEM
HAKEM kararlarına ve MHK'ye isyan eden bordo-mavili taraftarlar ise sosyal medyada, "Böyle önemli bir maça nasıl bu kadar amatör bir hakem atarlar… Hakem yine ince ince üstümüze oynadı... Bu sezon hakem oyunlarında Atilla Karaoğlan da gelip görevini yaptı ve operasyonu tamamladı"
yorumlarını yaptılar.
SÖRLOTH: ÇOK KÖTÜ OLDU
BİRİ penaltıdan olmak üzere iki kez ağları havalandırarak ligde gol sayısını 23'e çıkaran Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, gol krallığında yeniden zirveye çıktı. Resmi maçlarda 30 gole ulaşan 24 yaşındaki futbolcu maç sonrası, "Özellikle son maçlarda istediğimiz şeyleri yaşamadık. Çok kötü oldu bizim için" diye konuştu.
HALI SAHADAN KRİTİK MAÇLARA!
Halı sahadan Süper Lig'e transfer olan hakem Karaoğlan skandal kararlarıyla gecenin kahramanı oldu.