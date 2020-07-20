Operasyonu tamamladı!

Karadeniz ekibi, art arda yaşanan hakem hatalarıyla bütün bir sezonu kaybettiBu sezon hakem kararlarından canı çok yanan Trabzonspor dün de Atilla Karaoğlan'ın gazabına uğradı. Takdir haklarını Konyaspor'dan yana kullanan Karaoğlan, Fırtına'nın umutlarını söndürdü. 23. dakikada rakibinden sıyrılmak üzereyken yerde kalan Sörloth'un faul yaptığını söyleyen Karaoğlan, itiraz eden Ekuban'a da sarı kart gösterdi.Karaoğlan'a, VAR'dan da uyarı gelmedi. Uzatmada ceza sahasında Konya'da Anicic'in eline çarpan topta penaltıyı da atlayan Karaoğlan'a VAR'ın başındakida uydu. 3-1 öne geçtiği maçı 4-3 kaybeden Trabzonspor, İstanbul'da Kayseri'yi yenen Başakşehir'e şampiyonluğu kaptırdı.HAKEM kararlarına ve MHK'ye isyan eden bordo-mavili taraftarlar ise sosyal medyada,yorumlarını yaptılar.BİRİ penaltıdan olmak üzere iki kez ağları havalandırarak ligde gol sayısını 23'e çıkaran Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, gol krallığında yeniden zirveye çıktı. Resmi maçlarda 30 gole ulaşan 24 yaşındaki futbolcu maç sonrası, "Özellikle son maçlarda istediğimiz şeyleri yaşamadık. Çok kötü oldu bizim için" diye konuştu.Halı sahadan Süper Lig'e transfer olan hakem Karaoğlan skandal kararlarıyla gecenin kahramanı oldu.