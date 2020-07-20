Perotti kaçıyor!

F.BAHÇE'NİN prensip anlaşmasına vardığı Diego Perotti için Suudi Arabistan'dan teklif var! Kanarya, sol beke takviye için 31 yaşındaki oyuncunun peşine düşerken, 1 yıl kontratı kalması nedeniyle Roma ile makul bir bedel için masaya oturmuştu. Ancak IL Tempo'nun haberine göre İtalyan kulübü rotayı değiştirdi. Al-Shabab'ın Roma'ya önce 2 milyon Euro ardından da 2.5 milyon Euro teklif ettiği ve oyuncuya da 2.5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.
EGE'DEN IKI GENÇ GELIYOR
Sarı Kanarya, Ege'den iki genç oyuncu ile anlaştı. Menemenspor'un 19 yaşındaki hücum oyuncusu Murat Elkatmış için son aşamaya gelindi. Manisaspor'un 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Budak da alt yapıya kazandırılacak.