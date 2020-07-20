Perotti kaçıyor!

F.BAHÇE'NİN prensip anlaşmasına vardığı Diego Perotti için Suudi Arabistan'dan teklif var! Kanarya, sol beke takviye için 31 yaşındaki oyuncunun peşine düşerken, 1 yıl kontratı kalması nedeniyle Roma ile makul bir bedel için masaya oturmuştu. Ancak IL Tempo'nun haberine göre İtalyan kulübü rotayı değiştirdi. Al-Shabab'ınEGE'DEN IKI GENÇ GELIYOR