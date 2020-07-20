Sassuolo Milan maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Sassuolo Milan ne zaman, saat kaçta?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisi sebebiyle pek çok vatandaşını kaybeden İtalya'da salgın sebebiyle spor müsabakalarına ara verilmişti. Aradan geçen süre sonunda İtalya Serie A'da mücadele yeniden başlamıştı. Bu kapsamda ligin 35. Haftasında ligde birbirini takip eden iki takımın mücadelesine sahne olacak. Bu kapsamda 56 puana sahip olan 7. Sıradaki Milan ile 48 puanlı 8. Sırada yer alan Sassuolo yeşil sahada bir araya gelmeye hazırlanıyor. Müsabakayı takip etmek, izlemek isteyen sporseverler Sassuolo Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırıyor.
İtalya Serie A'nın 35. Haftası kıran kırana bir mücadeleye sahne olmaya hazırlanıyor. Peki, Sassuolo Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maça ilişkin detaylar şöyle;
İtalya Serie A 35. hafta Sassuolo Milan maçında ilk düdük 21 Temmuz 2020 Salı günü saat 22.45'te çalacak. Mapei Stadyumu'nda oynanacak mücadele CBC Sport kanalından yayınlanacak.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, İtalya'nın Milan takımından kiraladığı kanat oyuncusu Suso'nun bonservisini aldı. Sevilla Kulübü, satın alma opsiyonu kullanılan 26 yaşındaki İspanyol futbolcu Suso ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten bonservis bedeliyle ilgili açıklama yapılmadı. İspanya basınında ise transferin 21 milyon avro karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.
Profesyonel kariyerine İngiltere'nin Liverpool ekibinde başlayan Suso, 2015'te Milan'a transfer olmuştu. İspanya'nın Almeria ve İtalya'nın Genoa takımlarında kiralık olarak oynayan Suso, geride kalan sezonun devre arasında ise Sevilla'ya kiralanmıştı. Sağ kanatta görev alan İspanyol futbolcu, Sevilla'da 19 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.