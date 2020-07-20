Sassuolo Milan maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Sassuolo Milan ne zaman, saat kaçta?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisi sebebiyle pek çok vatandaşını kaybeden İtalya'da salgın sebebiyle spor müsabakalarına ara verilmişti. Aradan geçen süre sonunda İtalya Serie A'da mücadele yeniden başlamıştı. Bu kapsamda ligin 35. Haftasında ligde birbirini takip eden iki takımın mücadelesine sahne olacak. Bu kapsamda 56 puana sahip olan 7. Sıradaki Milan ile 48 puanlı 8. Sırada yer alan Sassuolo yeşil sahada bir araya gelmeye hazırlanıyor. Müsabakayı takip etmek, izlemek isteyen sporseverler Sassuolo Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırıyor.

SASSUOLO MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 35. Haftası kıran kırana bir mücadeleye sahne olmaya hazırlanıyor. Peki, Sassuolo Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maça ilişkin detaylar şöyle;