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maçı hangi kanalda? Serie A , saat kaçta?

Dünya genelinde etkili olan coronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ’da, futbol karşılaşmaları yeniden oynanmaya başlamıştı. Bu kapsamda ülkenin en prestijli futbol ligi Serie A’da 35. hafta heyecanlı geçecek bir karşılaşmaya sahne olacak. 48 puanla ligde 8. sırada yer alan Sassuolo, 56 puanla bir üst sırada yer alan Milan’ı evinde ağırlayacak. Mücadeleyi seyretmek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Sassuolo Milan hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları…

Giriş Tarihi: 21.7.2020 02:08 Son Güncelleme: 21.7.2020 02:16 ABONE OL
Sassuolo Milan maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Sassuolo Milan ne zaman, saat kaçta?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisi sebebiyle pek çok vatandaşını kaybeden 'da salgın sebebiyle spor müsabakalarına ara verilmişti. Aradan geçen süre sonunda 'da mücadele yeniden başlamıştı. Bu kapsamda ligin 35. Haftasında ligde birbirini takip eden iki takımın mücadelesine sahne olacak. Bu kapsamda 56 puana sahip olan 7. Sıradaki Milan ile 48 puanlı 8. Sırada yer alan Sassuolo yeşil sahada bir araya gelmeye hazırlanıyor. Müsabakayı takip etmek, izlemek isteyen sporseverler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırıyor.

SASSUOLO MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 35. Haftası kıran kırana bir mücadeleye sahne olmaya hazırlanıyor. Peki, Sassuolo Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maça ilişkin detaylar şöyle;

Sassuolo Milan maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Sassuolo Milan ne zaman, saat kaçta?

Serie A 35. hafta maçında ilk düdük 21 Temmuz 2020 Salı günü saat 22.45'te çalacak. Mapei Stadyumu'nda oynanacak mücadele CBC Sport kanalından yayınlanacak.

Sassuolo Milan maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Sassuolo Milan ne zaman, saat kaçta?

SEVILLA, MILAN'DAN SUSO'NUN BONSERVİSİNİ ALDI

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, 'nın Milan takımından kiraladığı kanat oyuncusu Suso'nun bonservisini aldı. Sevilla Kulübü, satın alma opsiyonu kullanılan 26 yaşındaki İspanyol futbolcu Suso ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten bonservis bedeliyle ilgili açıklama yapılmadı. İspanya basınında ise transferin 21 milyon avro karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Sassuolo Milan maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Sassuolo Milan ne zaman, saat kaçta?

Profesyonel kariyerine İngiltere'nin Liverpool ekibinde başlayan Suso, 2015'te Milan'a transfer olmuştu. İspanya'nın Almeria ve 'nın Genoa takımlarında kiralık olarak oynayan Suso, geride kalan sezonun devre arasında ise Sevilla'ya kiralanmıştı. Sağ kanatta görev alan İspanyol futbolcu, Sevilla'da 19 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

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Sassuolo Milan maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Sassuolo Milan ne zaman, saat kaçta?
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