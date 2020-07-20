Süper Lig 2020-2021 yeni sezon tarihi için milyonlarca spor sever nefeslerini tuttu. İçerisinde bulunduğumuz sezonda, 1 hafta kala şampiyonluğunu netleştiren Başakşehir takımı olunca şimdi ise gözler yeni sozonun başlayacağı o tarihe çevrildi. Peki, Süper Lig 2020-2021 Sezonu ne zaman? Tarih netleşti! Süper Lig yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gelen son dakika açıklaması ardından milyonlarca taraftar, yeni sezon maç programını sorguluyor. Bu kapsamda 2019-2020 Sezonunun şampiyonu 1 hafta kala Medipol Başakşehir olarak belirlenirken, Süper Lig 2020 ve 2021 sezonu başlangıç tarihi de belli olmuş oldu…
Riva'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında, yeni sezon ve transfer döneminin başlangıcı da karara bağlandı. TFF'den yapılan açıklamada; Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecek. 2020-2021
Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos'ta başlayıp, 5 Ekim'de sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra ilan edilecek..
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Hatay'da inşası bitmek üzere olan stadyumu gezdi.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özdemir, 2020-21 sezonu ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.
Gelecek sezonu seyircili oynatmayı planladıklarını söyleyen 70 yaşındaki yönetici, "Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. %40, %35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli." dedi.
Yabancı kuralıyla ilgili ise Nihat Özdemir, "TFF, kararı aldı ve uygulayacak. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Değişik bir karar çıkarsa, tabii ki oturup gözden geçireceğiz. Fakat, Tahkim Kurulu yönetimi onarsa, müracaatları reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak." ifadelerini kullandı.
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