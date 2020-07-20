Süper Lig 2020-2021 yeni sezon tarihi için milyonlarca spor sever nefeslerini tuttu. İçerisinde bulunduğumuz sezonda, 1 hafta kala şampiyonluğunu netleştiren Başakşehir takımı olunca şimdi ise gözler yeni sozonun başlayacağı o tarihe çevrildi. Peki, Süper Lig 2020-2021 Sezonu ne zaman? Tarih netleşti! Süper Lig yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gelen son dakika açıklaması ardından milyonlarca taraftar, yeni sezon maç programını sorguluyor. Bu kapsamda 2019-2020 Sezonunun şampiyonu 1 hafta kala Medipol Başakşehir olarak belirlenirken, Süper Lig 2020 ve 2021 sezonu başlangıç tarihi de belli olmuş oldu…