Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF 2. Lig'de Play-Off heyacanı | CANLI İZLE

2. 'de Play-Off heyacanı | CANLI İZLE

2. 'de Play-Off heyecanı A Spor'da yaşanıyor. 'da oynanan maçlarda ile İnegölspor, ile Sancaktepe Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. 8 takımın etabında mücadele ettiği Play-Off'larda kazanan ekipler yarı finale yükselecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanan çeyrek final ve yarı final müsabakalarının ardından 2 takım finale adını yazdıracak. Zorlu Play-Off karşılaşmalarının ardından ise 1 takım TFF 1. Lig'e yükselecek.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 20:02 Son Güncelleme: 20.7.2020 20:04 ABONE OL
TFF 2. Lig'de Play-Off heyacanı | CANLI İZLE

TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e çıkacak takımın belli olacağı Play-Off maratonu A Spor ekranlarında. 8 ekibin mücadele ettiği Play-Off'larda bu akşam çeyrek finaller oynanıyor.

Kazanan takımların tur atlayacağı maçların ardından 4 yarı finalist belli olacak. Saat 20.00'de başlayan mücadelelerde Manisa Futbol Kulübü ile İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon ile Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşıyor.

MANİSA FK - İNEGÖLSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ...

Manisa FK: Ömer, Sertaç, Salih, Abdurrahan, Nizamettin, Onur, Umut, Serdar, Ali, Mehmet, Erhan.

İnegölspor: Şener, Gökhan, Enes, Yasin, Ahmet Hakan, Selimcan, Ömer Faruk, Hacı Mustafa, Niyazi, Abdullah, Bilal.

HEKİMOĞLU TRABZON - SANCAKTEPE FK MAÇININ İLK 11'LERİ...

Hekimoğlu Trabzon: Batuhan, Miraç, Samet, Hakan, Doğan, Talha, Onur, Bahadır, Taha, Volkan, Abdulkadir.

Sancaktepe: Emre, Erdinç, David Deniz, Melik, Alaattin, Can, Halil İbrahim, Mehmet Ozan, Mert, Muharrem, İrfan.

ASpor CANLI YAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF 2. Lig'de Play-Off heyacanı | CANLI İZLE
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA