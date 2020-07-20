TFF 2. Lig'de Play-Off heyacanı | CANLI İZLE

TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e çıkacak takımın belli olacağı Play-Off maratonu A Spor ekranlarında. 8 ekibin mücadele ettiği Play-Off'larda bu akşam çeyrek finaller oynanıyor.
Kazanan takımların tur atlayacağı maçların ardından 4 yarı finalist belli olacak. Saat 20.00'de başlayan mücadelelerde Manisa Futbol Kulübü ile İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon ile Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşıyor.
MANİSA FK - İNEGÖLSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ...
Manisa FK: Ömer, Sertaç, Salih, Abdurrahan, Nizamettin, Onur, Umut, Serdar, Ali, Mehmet, Erhan.
İnegölspor: Şener, Gökhan, Enes, Yasin, Ahmet Hakan, Selimcan, Ömer Faruk, Hacı Mustafa, Niyazi, Abdullah, Bilal.
HEKİMOĞLU TRABZON - SANCAKTEPE FK MAÇININ İLK 11'LERİ...
Hekimoğlu Trabzon: Batuhan, Miraç, Samet, Hakan, Doğan, Talha, Onur, Bahadır, Taha, Volkan, Abdulkadir.
Sancaktepe: Emre, Erdinç, David Deniz, Melik, Alaattin, Can, Halil İbrahim, Mehmet Ozan, Mert, Muharrem, İrfan.