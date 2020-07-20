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2. Lig'de Play-Off heyacanı |

2. Lig'de Play-Off heyecanı A Spor'da yaşanıyor. 'da oynanan maçlarda ile Sakaryaspor, Kastamonuspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. 8 takımın etabında mücadele ettiği Play-Off'larda yarı finale yükselen ilk 2 takım bugün 20:00’da oynanan karşılaşmalarda belli oldu. İnegölspor’u deviren Manisa FK ve ’u deviren Sancaktepe yarı finale yükselen takımlar oldu. Manisa FK ve Sancaktepe’nin ardından yarı finalin diğer iki takımı da Ankara Demirspor – Sakaryaspor ve Kastamonuspor – Tuzlaspor maçlarından sonra belli olacak. Bu iki mücadeleyi sabah.com.tr’de canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 21:58 ABONE OL
TFF 2. Lig'de Play-Off heyacanı | CANLI İZLE

TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e çıkacak takımın belli olacağı Play-Off maratonu A Spor ekranlarında. Bugün oynanan çeyrek finalin ilk karşılaşmalarında Manisa FK ve Sancaktepe yarı finale yükselen taraf oldu. Yarı finalin son maçlarında ise Saat 22.00'da başlayan mücadelelerde Ankara Demirspor ile Sakaryaspor, Kastamonuspor ile Tuzlaspor karşılaşıyor.

ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMALARININ SONUCU
Hekimoğlu Trabzon 1-3 Sancaktepe
Manisa FK 3-0 İnegölspor

ANKARA DEMİRSPOR – SAKARYASPOR MAÇININ 11'LERİ
Ankara Demirspor: Emre, Kamil, Ahmet, Taner Koç, Burak, Çağrı, Hasan, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Tahir
Sakaryaspor: Oğuz, Canberk, Alper, Hamza, Yasin Arslan, Serkan, Onur Eriş, Azad Filiz, Sinan, Berk İsmail Ünsal

KASTAMONUSPOR – TUZLASPOR MAÇININ 11'LERİ
Kastamonuspor: İsmail, Hakan, Recep, Faruk, Özgür Yılmaz, Özgür İleri, Doğanay, Metincan, Ömer, Alican, İlyas
Tuzlaspor: Bayram, Yasin, Doğan Can, Bülent, Sadık, Gökcan, Muhammed, Kemal, Batuhan, Samet, Burak

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TFF 2. Lig'de Play-Off heyacanı | CANLI İZLE
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