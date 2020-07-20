TFF 2. Lig'de Play-Off heyacanı | CANLI İZLE

TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e çıkacak takımın belli olacağı Play-Off maratonu A Spor ekranlarında. Bugün oynanan çeyrek finalin ilk karşılaşmalarında Manisa FK ve Sancaktepe yarı finale yükselen taraf oldu. Yarı finalin son maçlarında ise Saat 22.00'da başlayan mücadelelerde Ankara Demirspor ile Sakaryaspor, Kastamonuspor ile Tuzlaspor karşılaşıyor.

ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMALARININ SONUCU

Hekimoğlu Trabzon 1-3 Sancaktepe

Manisa FK 3-0 İnegölspor

ANKARA DEMİRSPOR – SAKARYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Ankara Demirspor: Emre, Kamil, Ahmet, Taner Koç, Burak, Çağrı, Hasan, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Tahir

Sakaryaspor: Oğuz, Canberk, Alper, Hamza, Yasin Arslan, Serkan, Onur Eriş, Azad Filiz, Sinan, Berk İsmail Ünsal

KASTAMONUSPOR – TUZLASPOR MAÇININ 11'LERİ

Kastamonuspor: İsmail, Hakan, Recep, Faruk, Özgür Yılmaz, Özgür İleri, Doğanay, Metincan, Ömer, Alican, İlyas

Tuzlaspor: Bayram, Yasin, Doğan Can, Bülent, Sadık, Gökcan, Muhammed, Kemal, Batuhan, Samet, Burak