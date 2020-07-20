TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralı ve seyircili maç açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, federasyon tarafından alınan yeni yabancı kuralına ve önümüzdeki sezonun seyircili oynanıp oynanmayacağına dair açıklamalarda bulundu.



İşte Özdemir'in açıklamaları

"Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. %40, %35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli."



"TFF, kararı aldı ve uygulayacak. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Değişik bir karar çıkarsa, tabii ki oturup gözden geçireceğiz. Fakat, Tahkim Kurulu yönetimi onarsa, müracaatları reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak."

"Türk futboluna önem verdiğimiz kadar, altyapıdan gelene de önem veriyoruz. FFP'ye göre kulüpler maddi durumlarını ayarlamalılar. Altyapıya yönelmeliler. Hepsini düşündük. Kolay yoldan '11 yabancı oynatayım' diyorlar. TFF, buna 'Hayır' dedi ve dur demesini bildi"