Yeni sezon için 10 transfer şart

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi sonrası gelecek sezon için planlarından bahsetti. Kadronun büyük ölçüde yenilenmesi gerektiğini belirten Yalçın, "8-10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor.İstediğimiz oyuncular alınırsa önümüzdeki sezon için hedefimiz belli olur.Önemli bir iş başardılar, hayırlı olsun şampiyonlukları. Bugün güzel, centilmence ve dostça bir maç oldu. Hedefimiz ligi üçüncü sırada bitirmek" ifadelerini kullandı.FENERBAHÇE Teknik Direktörü Tahir Karapınar, derbiye çok iyi hazırlandıklarını ancak şansızlıklarının kurbanı olduklarını söyledi. Karapınar, "Ersin iyi toplar çıkardı. Vedat isteyerek o hareketi yapmadı. 10 kişiyken bile Beşiktaş'ın pozisyonu yoktu. Tecrübesizliğimizden bir gol yedik. Gökhan Gönül'ün o golleri attığını biliyorduk ama motivasyon kaybı yaşadık. Bizim gibi takımlar o golü yemez. Seneye daha iyi olmalıyız" dedi.