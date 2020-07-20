Yiğido’dan takibe devam

Süper Lig'de Sivasspor, Gençlerbirliği karşısında her iki yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti: 2-0. İlk yarıda 29'uncu dakikada Kone'nin penaltı golü ile öne geçen kırmızı- beyazlılar,ve maçı kazandı. Sivasspor'daKırmızı-beyazlılar, bu galibiyetle Trabzonspor'un da sahasında Konyaspor'a yenilmesiyle ilk iki iddiasını sürdürdü. Yiğidolar sezonu Göztepe deplasmanında bitirecek.