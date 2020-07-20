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Yiğido’dan takibe devam

Kırmızı-beyazlılar, Kone ve Yatabare’nin golleri ile sonuca gitti; Trabzonspor’un puan kaybıyla ilk iki iddiasını da son haftaya taşıdı

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Yiğido’dan takibe devam
Süper Lig'de Sivasspor, Gençlerbirliği karşısında her iki yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti: 2-0. İlk yarıda 29'uncu dakikada Kone'nin penaltı golü ile öne geçen kırmızı- beyazlılar, ikinci yarıda da Yatabare ile 67'de farkı ikiye çıkardı ve maçı kazandı. Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş'ın ikinci yarıda attığı iki gol de VAR ile iptal edildi. Kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetle Trabzonspor'un da sahasında Konyaspor'a yenilmesiyle ilk iki iddiasını sürdürdü. Yiğidolar sezonu Göztepe deplasmanında bitirecek. G.Birliği ise ligde kalmayı garantiledi.
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Yiğido’dan takibe devam
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