Halının altına süpürdü

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına bitime bir hafta kala veda eden Trabzonspor için rakip takımlarla verilen mücadeleler kadar hakem hataları da ön plana çıktı. Son oynanan ve 4-3 kaybedilen Konya maçında biri net golün iptali olmak üzere 3 hatalı karara imza atan hakem Atilla Karaoğlan zincirin son halkası oldu. 2016'da bir televizyon kanalında veteranların halı saha maçlarını yöneten 34 yaşındaki hakem geçen sezon TFF 1. ve 2. Lig'de düdük çaldı.
ALANYA'DA KIRMIZI KART ÇIKARMADI
Karaoğlan'ın 28. haftadaki Alanya maçında da (2-2) Caulker'in A.Ömür'e taban girmesinde kırmızı kartını çıkarmadığını hatırlatan bordo-mavililer, "Karaoğlan daha önce tv'de veteranların halı saha turnuvasında görev aldı! Resmen halı sahada kalmış! Böyle önemli maça böyle bir hakem... TFF ve MHK bilerek şampiyonluğumuzu çaldı. Operasyonu Karaoğlan tamamladı"
yorumlarını yaptılar.
28. HAFTA ALANYA MAÇI
Atilla Karaoğlan, Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün bileğine tabanıyla girerek sert bir faul yapan Alanyasporlu Caulker'ın pozisyonunda net kırmızı kartı vermedi.
İŞTE KARAOĞLAN'IN KONYA MAÇINDA ÇILDIRTAN KARARLARI
DAKİKA 23
Hücuma çıkan Sörloth düşürüldü. Hakem, Norveçli golcünün aleyhine faul çaldı!
DAKİKA 72
Ekuban'ın sırtına çarpan top 'el' olarak görüldü, Ndiaye'nin golü iptal edildi!
DAKİKA 90+3
Anicic'in eline çarpan topu ne hakem ne de VAR gördü!