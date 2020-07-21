Halının altına süpürdü

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına bitime bir hafta kala veda eden Trabzonspor için rakip takımlarla verilen mücadeleler kadar hakem hataları da ön plana çıktı. Son oynanan ve 4-3 kaybedilen Konya maçında biri net golün iptali olmak üzere 3 hatalı karara imza atan hakem Atilla Karaoğlan zincirin son halkası oldu.Karaoğlan'ın 28. haftadaki Alanya maçında da (2-2) Caulker'in A.Ömür'e taban girmesinde kırmızı kartını çıkarmadığını hatırlatan bordo-mavililer,yorumlarını yaptılar.Atilla Karaoğlan, Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün bileğine tabanıyla girerek sert bir faul yapan Alanyasporlu Caulker'ın pozisyonunda net kırmızı kartı vermedi.Hücuma çıkan Sörloth düşürüldü. Hakem, Norveçli golcünün aleyhine faul çaldı!Ekuban'ın sırtına çarpan top 'el' olarak görüldü, Ndiaye'nin golü iptal edildi!Anicic'in eline çarpan topu ne hakem ne de VAR gördü!