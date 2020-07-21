Hüseyin Çimşir’le yollar ayrıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, dün bordo-mavili yönetime görevi bırakacağını iletti. 41 yaşındaki çalıştırıcının, "Bu saatten sonra kalmam kulübümüze zarar verebilir. Bunun olmasına izin veremem.dediği öğrenildi. Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyurulurken, KAP'a yapılan bildirimde herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği ifade edildi. Trabzon'un ligde oynayacağı Kayseri ve Türkiye Kupası finalindeki Alanyaspor maçlarında takımın başındaolacak. Çimşir 21 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.