Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hüseyin Çimşir’le yollar ayrıldı

Hüseyin Çimşir’le yollar ayrıldı

, hocasıyla sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Kalan iki maçta takımın başında Newton olacak

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Hüseyin Çimşir’le yollar ayrıldı
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, dün bordo-mavili yönetime görevi bırakacağını iletti. 41 yaşındaki çalıştırıcının, "Bu saatten sonra kalmam kulübümüze zarar verebilir. Bunun olmasına izin veremem. Ben Trabzonsporluyum" dediği öğrenildi. Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyurulurken, KAP'a yapılan bildirimde herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği ifade edildi. Trabzon'un ligde oynayacağı Kayseri ve Türkiye Kupası finalindeki Alanyaspor maçlarında takımın başında İngiliz yardımcı antrenör Eddie Newton olacak. Çimşir 21 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Hüseyin Çimşir’le yollar ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA