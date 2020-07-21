Jimmy’den al haberi!

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Aslan’ın büyük ölçüde anlaştığı ’un sağ beki Omar’a Jimmy Durmaz sosyal medyadan “Yakında görüşürüz” mesajını verdi

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
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SABAH, 11 Temmuz'da manşetine taşıdığı haberde Jimmy Durmaz'ın menajeri Martin Dahlin'in Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi Galatasaray'a önerdiğini yazmıştı. Olympiakos'ta 2 sezon geçiren ve 57 maça çıkan Jimmy Durmaz, Norveçli oyuncu ile birlikte de forma giymişti. Elabdellaoui ile büyük ölçüde anlaşan G.Saray'ın, transfer döneminin açılması ile birlikte imzayı atması beklenirken Jimmy Durmaz da sosyal medyadan arkadaşına mesajı gönderdi. Kupa ile poz verdiği bir kareyi paylaşan Elabdellaoui'ye "Tebrikler kardeşim, yakında görüşürüz'' diyen sarı-kırmızılı oyuncu ilk adımı da attı.
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