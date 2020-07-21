Jimmy’den al haberi!

SABAH, 11 Temmuz'da manşetine taşıdığı
haberde
Jimmy Durmaz'ın menajeri
Martin Dahlin'in Norveçli
sağ bek Omar Elabdellaoui'yi
Galatasaray'a önerdiğini yazmıştı.
Olympiakos'ta 2 sezon geçiren
ve 57 maça çıkan Jimmy Durmaz,
Norveçli oyuncu ile birlikte de
forma giymişti. Elabdellaoui ile büyük ölçüde anlaşan G.Saray'ın, transfer döneminin açılması ile birlikte imzayı atması beklenirken
Jimmy Durmaz da sosyal
medyadan arkadaşına mesajı
gönderdi. Kupa ile poz verdiği bir
kareyi paylaşan Elabdellaoui'ye "Tebrikler kardeşim, yakında görüşürüz''
diyen sarı-kırmızılı
oyuncu ilk adımı da attı.