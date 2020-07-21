Jimmy’den al haberi!

SABAH,haberdeJimmy Durmaz'ın menajeriMartin Dahlin'in Norveçlisağ bek Omar Elabdellaoui'yiGalatasaray'a önerdiğini yazmıştı.Olympiakos'ta 2 sezon geçirenve 57 maça çıkan Jimmy Durmaz,Norveçli oyuncu ile birlikte deforma giymişti.Jimmy Durmaz da sosyalmedyadan arkadaşına mesajıgönderdi. Kupa ile poz verdiği birkareyi paylaşan Elabdellaoui'yediyen sarı-kırmızılıoyuncu ilk adımı da attı.