Küme düşme senaryoları

35 puanlı Denizlispor'un pazar günü rakibi ligden düşen Ankaragücü... Bu maçta alacağı 1 puan bile Horoz'u Süper Lig'de tutacak.Haftayı kritik Malatyaspor galibiyeti ile kapatan 35 puanlı Çaykur Rizespor'a ligde kalmak için Fenerbahçe deplasmanında 1 puan yetiyor.32 puanlı Malatya'nın ligde kalması için Gaziantep'i yenmesi, Kayseri ile Denizli'nin kaybetmesi ve Rize'nin de F.Bahçe'den puan alması gerekiyor.32 puanlı bir başka takım olan Kayserispor da Trabzonspor'u yenerek, Denizlispor'un Ankaragücü'ne kaybetmesini bekleyecek.SÜPER Lig'de küme düşecek iki takımın kaderi son haftaya kaldı. Puan tablosunda 14. sıradan itibaren dizilen Denizlispor (35 puan), Çaykur Rizespor (35 puan), Yeni Malatya (32 puan) ve Kayserispor'un (32 puan) düşme ihtimali bulunuyor. İşte muhtemel sonuçlara göre kimin düşeceğinin senaryoları:Varan 1: İkili averaja Çaykur Rizespor ve Kayserispor kalması durumunda, iki takımda eşitlik olduğundan genel averaja bakılacak. Kayserispor düşecek.Varan 2: Dörtlü averaj olması durumunda Denizli ve Y.Malatyaspor düşüyor.Varan 3: Üçlü averajda Denizlispor, Kayserispor, Yeni Malatya olması halinde, Y.Malatyaspor ile Denizlispor düşüyor.Varan 4: Üçlü averajda Kayserispor, Denizlispor ve Çaykur Rizespor olması durumunda Çaykur Rizespor düşüyor.Varan 5: İkili averaja Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor kalması durumunda, Denizlispor düşüyor.Varan 6: Üçlü averaja Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor kalırsa Yeni Malatyaspor düşüyor.Varan 7: Üçlü averaja Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor kalması halinde Kayserispor ile Yeni Malatyaspor alt lige düşüyor.Varan 8: İkili averaja Denizlispor ve Kayserispor kalırsa, Denizlispor düşüyor.