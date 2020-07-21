Sassuolo 1-2 Milan | MAÇ SONUCU

Serie 35. hafta maçında oynanan Türk derbisinde Milan, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu.

MAPEI Stadium'da oynanan maçı Stefano Pioli'nin öğrencileri 2-1 kazandı.

MAÇA HAKAN-IBRAHIMOVIC İŞBİRLİĞİ DAMGA VURDU

Zorlu karşılaşmaya Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic damga vurdu.

Milan'ı galibiyete getiren gollere Isveçli yıldız imzasını atarken gol pasları Hakan Çalhanoğlu'dan geldi.

GALİBİYET SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

Bu sonucun ardından Milan galibiyet serisini 9 maça çıkararak 59 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 5. sıraya çıktı. Sassuolo ise 48 puanda kaldı.