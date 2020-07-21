Seyirciyle oynayabiliriz

TFF 1. Lig şampiyonu Hatayspor'un kupa törenine katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2020-21 sezonunu seyircili oynatmayı planladıklarını açıkladı. Özdemir, "Pandemi sürecinden dolayı seyircili oynama işini yapamadan sezonu tamamlıyoruz. Ana hedefimiz 2020-21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. Yüzde 40, yüzde 35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz"
diye konuştu.
HAZIRLIKLARI YAPIYORUZ
Özdemir şöyle devam etti: "Pandemi sürecinin nereye gideceğine göre de kararımız belli olacak. Salgın hastalığın şakaya gelir tarafı yok. Gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Seyircili maç için bütün Avrupa bu hazırlık içerisinde. Biz de hazırlık içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığı ve hükümetimiz ile görüşeceğiz. Ağustos ayında, seyircili oynatabilir miyiz ona bakacağız ve son kararı biz vereceğiz."
'KALICI OLMAK ÖNEMLİ'
HATAYSPOR Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi. Altıparmak, "Kendi adıma Türkiye'de bir rekor kırdım, 3'te 3 oldu. Şampiyonluğu hak eden bir takımımız vardı. İnanılmaz bir aile ortamı oluşturuldu ve bu aile ortamı sonunda da hep beraber şampiyon olduk" dedi. Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini de vurgulayan Altıparmak, "Onun için iyi planlama yapmak gerekiyor. Yönetimimizle, başkanımızla konuşacağız ve planlamamızı yapacağız" diye konuştu.
ŞAMPİYON HATAY KUPASINI ALDI
TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor, kupasına kavuştu. Antakya Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyuncular, adları anons edildikten sonra tören alanındaki masanın üzerine konulan madalyalarını kendileri aldı. Daha sonra teknik direktör Mehmet Altıparmak, TFF yöneticilerinden kupayı teslim alarak futbolcu ve yöneticilerle birlikte kaldırdı.