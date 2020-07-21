Seyirciyle oynayabiliriz

TFF 1. Lig şampiyonu Hatayspor'un kupa törenine katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2020-21 sezonunu seyircili oynatmayı planladıklarını açıkladı. Özdemir,diye konuştu.Özdemir şöyle devam etti: "Pandemi sürecinin nereye gideceğine göre de kararımız belli olacak. Salgın hastalığın şakaya gelir tarafı yok. Gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Seyircili maç için bütün Avrupa bu hazırlık içerisinde. Biz de hazırlık içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığı ve hükümetimiz ile görüşeceğiz. Ağustos ayında, seyircili oynatabilir miyiz ona bakacağız ve son kararı biz vereceğiz."HATAYSPOR Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi. Altıparmak, "Kendi adıma Türkiye'de bir rekor kırdım, 3'te 3 oldu. Şampiyonluğu hak eden bir takımımız vardı. İnanılmaz bir aile ortamı oluşturuldu ve bu aile ortamı sonunda da hep beraber şampiyon olduk" dedi. Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini de vurgulayan Altıparmak, "Onun için iyi planlama yapmak gerekiyor. Yönetimimizle, başkanımızla konuşacağız ve planlamamızı yapacağız" diye konuştu.TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor, kupasına kavuştu. Antakya Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyuncular, adları anons edildikten sonra tören alanındaki masanın üzerine konulan madalyalarını kendileri aldı. Daha sonra teknik direktör Mehmet Altıparmak, TFF yöneticilerinden kupayı teslim alarak futbolcu ve yöneticilerle birlikte kaldırdı.