Son dakika: Süper Lig'de 34. hafta fikstürü belli oldu!

Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı. Şampiyon Medipol Başakşehir pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 34. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Haftanın açılış maçında cuma günü Antalyaspor - Galatasaray karşılaşacak. Cumartesi günü ise 7 karşılaşma oynanacak. Şampiyon Başakşehir de pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.
Süper Lig'de son haftanın programı şöyle:
24 TEMMUZ CUMA
21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
25 TEMMUZ CUMARTESİ
21.00 Y. Denizlispor - MKE Ankaragücü
21.00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
21.00 Göztepe - DG Sivasspor
21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
21.00 İH Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
26 TEMMUZ PAZAR
17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir