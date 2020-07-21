Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Süper Lig'de 34. hafta fikstürü belli oldu!

Son dakika: 'de 34. hafta fikstürü belli oldu!

'de 34. hafta maçlarının gün ve saatleri açıklandı. Buna göre şampiyon , ile haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek. Açılış maçına ise ev sahipliği yapacak. temsilcisi cuma günü 'ı konuk edecek. Cumartesi günü ise Süper Lig'de yine 7 karşılaşma aynı saatte oynanacak.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 11:35 Son Güncelleme: 21.7.2020 11:53 ABONE OL

Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı. Şampiyon Medipol Başakşehir pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 34. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Haftanın açılış maçında cuma günü Antalyaspor - Galatasaray karşılaşacak. Cumartesi günü ise 7 karşılaşma oynanacak. Şampiyon Başakşehir de pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.

Süper Lig'de son haftanın programı şöyle:

24 TEMMUZ CUMA

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

25 TEMMUZ CUMARTESİ

21.00 Y. Denizlispor - MKE Ankaragücü

21.00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

21.00 Göztepe - DG Sivasspor

21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor

21.00 İH Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

26 TEMMUZ PAZAR

17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Süper Lig'de 34. hafta fikstürü belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA